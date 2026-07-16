Mondial 2026
Démoli par la presse, Tuchel garde le cap : «J'assume les critiques»
"As soon as you lose, you get criticised" 💬— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 15, 2026
Thomas Tuchel says he doesn't believe he got his substitutions wrong but will take any responsibility for the decisions. pic.twitter.com/iOqZGnLpjU
«Dès qu'on perd, on est critiqué» mais cela n'a «aucun sens» d'y prêter trop d'attention, a déclaré le sélectionneur Thomas Tuchel après l'élimination de l'Angleterre en demi-finale du Mondial-2026 contre l'Argentine (2-1), mercredi à Atlanta.
Les Anglais ont ouvert le score en seconde période, puis ils ont semblé s'arrêter de jouer et ont fini acculés, sans réaction. Après l'élimination, les médias britanniques ont tiré à boulets rouges sur Tuchel, lui reprochant une approche trop défensive sur la fin.
Pensez-vous vous être trompé dans vos choix?, lui a-t-il été demandé en conférence de presse. «Non. Je pense que c'est simplement la nature du sport. Dès qu'on perd, on est critiqué. C'est comme ça», a-t-il répondu.
«Personne ne peut savoir ce qui se serait passé si nous avions pris d'autres décisions. Ça n'a aucun sens de s'attarder là-dessus et de perdre la tête. J'en suis responsable. J'assume les critiques, c'est comme ça», a-t-il développé.
L'ouverture du score, «de façon assez étrange, a complètement inversé la dynamique du match. L'Argentine a commencé à jouer avec davantage de prise de risques, plus de rythme, avec le sentiment qu'elle n'avait peut-être plus rien à perdre. Cela l'a libérée. À l'inverse, nous avons soudain eu le sentiment que nous avions énormément à perdre, et cela nous a freinés».
Tuchel a rappelé que disputer les demi-finales, un stade qu'ont échoué à atteindre «de grandes nations du football», est «un accomplissement, même si personne n'a envie de l'entendre aujourd'hui, et moi non plus».
Il a assuré que son équipe préparera le match pour la troisième place, samedi à Miami, avec «tout le professionnalisme nécessaire», mais «un jour de récupération en moins» par rapport aux Français, éliminés eux par l'Espagne mardi (2-0).