«Dès qu'on perd, on est critiqué» mais cela n'a «aucun sens» d'y prêter trop d'attention, a déclaré le sélectionneur Thomas Tuchel après l'élimination de l'Angleterre en demi-finale du Mondial-2026 contre l'Argentine (2-1), mercredi à Atlanta.

"As soon as you lose, you get criticised" 💬 Thomas Tuchel says he doesn't believe he got his substitutions wrong but will take any responsibility for the decisions. pic.twitter.com/iOqZGnLpjU

Mondial 2026 Démoli par la presse, Tuchel garde le cap : «J'assume les critiques»

Les Anglais ont ouvert le score en seconde période, puis ils ont semblé s'arrêter de jouer et ont fini acculés, sans réaction. Après l'élimination, les médias britanniques ont tiré à boulets rouges sur Tuchel, lui reprochant une approche trop défensive sur la fin.

Pensez-vous vous être trompé dans vos choix?, lui a-t-il été demandé en conférence de presse. «Non. Je pense que c'est simplement la nature du sport. Dès qu'on perd, on est critiqué. C'est comme ça», a-t-il répondu.

«Personne ne peut savoir ce qui se serait passé si nous avions pris d'autres décisions. Ça n'a aucun sens de s'attarder là-dessus et de perdre la tête. J'en suis responsable. J'assume les critiques, c'est comme ça», a-t-il développé.

L'ouverture du score, «de façon assez étrange, a complètement inversé la dynamique du match. L'Argentine a commencé à jouer avec davantage de prise de risques, plus de rythme, avec le sentiment qu'elle n'avait peut-être plus rien à perdre. Cela l'a libérée. À l'inverse, nous avons soudain eu le sentiment que nous avions énormément à perdre, et cela nous a freinés».

Tuchel a rappelé que disputer les demi-finales, un stade qu'ont échoué à atteindre «de grandes nations du football», est «un accomplissement, même si personne n'a envie de l'entendre aujourd'hui, et moi non plus».

Il a assuré que son équipe préparera le match pour la troisième place, samedi à Miami, avec «tout le professionnalisme nécessaire», mais «un jour de récupération en moins» par rapport aux Français, éliminés eux par l'Espagne mardi (2-0).