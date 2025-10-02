Dereck Kutesa et Dan Ndoye se mettent en évidence

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupes d’Europe Dereck Kutesa et Dan Ndoye se mettent en évidence

ATS

2.10.2025 - 23:03

Deux attaquants romands ont trouvé le chemin des filets jeudi soir sur la scène européenne. Mais tant Dereck Kutesa que Dan Ndoye ont marqué en vain.

Nottingham Forest – Midtjylland 2-3

Nottingham Forest – Midtjylland 2-3

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

Keystone-SDA

02.10.2025, 23:03

02.10.2025, 23:12

Kutesa a inscrit sur la pelouse slovène de Celje son troisième but sous le maillot de l'AEK Athènes, le troisième en Conference League. Le Genevois a ouvert la marque à la 7e minute sur un tir dévié, mais Celje a renversé la table grâce à un triplé de son attaquant Franko Kovacevic pour s'imposer 3-1 à l'occasion de cette 1re journée de phase de ligue.

Ndoye a pour sa part signé sa deuxième réussite sous les couleurs de Nottingham, qui s'est incliné 3-2 à domicile face au Midtjylland de Kevin Mbabu en Europa League. Le Vaudois a conclu une belle action collective à la 22e pour le 1-1. Le retour sur la scène européenne s'avère compliqué pour Forest, contraint au nul à Séville face au Betis de Ricardo Rodriguez lors de la 1re journée.

Europa League. Bâle retrouve des couleurs, Marwin Hitz dégoûte Stuttgart

Europa LeagueBâle retrouve des couleurs, Marwin Hitz dégoûte Stuttgart

Les plus lus

Trump durcit le ton au deuxième jour de la paralysie budgétaire
Le jour où Trump a stupéfié l’armée américaine
Gaz lacrymogènes et jets d’eau : heurts entre forces de l’ordre et manifestants pro-Gaza
Dereck Kutesa et Dan Ndoye se mettent en évidence
Musk appelle au boycott de Netflix : le titre chute en Bourse
«Toute la vie est paralysée, il n'y a aucune solution» : retour sur 48 heures de chaos