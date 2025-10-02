Dereck Kutesa et Dan Ndoye se mettent en évidence

Deux attaquants romands ont trouvé le chemin des filets jeudi soir sur la scène européenne. Mais tant Dereck Kutesa que Dan Ndoye ont marqué en vain.

Nottingham Forest – Midtjylland 2-3 UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26 02.10.2025

Keystone-SDA ATS

Kutesa a inscrit sur la pelouse slovène de Celje son troisième but sous le maillot de l'AEK Athènes, le troisième en Conference League. Le Genevois a ouvert la marque à la 7e minute sur un tir dévié, mais Celje a renversé la table grâce à un triplé de son attaquant Franko Kovacevic pour s'imposer 3-1 à l'occasion de cette 1re journée de phase de ligue.

Ndoye a pour sa part signé sa deuxième réussite sous les couleurs de Nottingham, qui s'est incliné 3-2 à domicile face au Midtjylland de Kevin Mbabu en Europa League. Le Vaudois a conclu une belle action collective à la 22e pour le 1-1. Le retour sur la scène européenne s'avère compliqué pour Forest, contraint au nul à Séville face au Betis de Ricardo Rodriguez lors de la 1re journée.