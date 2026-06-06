Dernier test avant le Mondial : suivez Suisse - Australie en direct

Pour son dernier test avant son entrée en lice au Mondial 2026, l'équipe de Suisse affronte l'Australie ce samedi à San Diego. L'occasion pour Murat Yakin de peaufiner les derniers réglages avant le grand rendez-vous planétaire. Breel Embolo, arrivé aux Etats-Unis quelques jours après ses coéquipiers en raison de problèmes de visa, sera-t-il aligné ?

Cette rencontre est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 21h00 (12h00 heure locale).

Rédaction blue Sport Clara Francey

Suisse - Australie

live Matchs amicaux internationaux de football: Suisse - Australie sa 06.06. 20:30 - 23:15 ∙ RTS 2 ∙ 165 min Regarder avec tv.blue.ch tv.blue.ch



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