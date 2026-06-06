Dernier test avant le Mondial : suivez Suisse - Australie en direct

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Football LIVE : suivez le duel entre la Suisse et l'Australie

Clara Francey

6.6.2026

Pour son dernier test avant son entrée en lice au Mondial 2026, l'équipe de Suisse affronte l'Australie ce samedi à San Diego. L'occasion pour Murat Yakin de peaufiner les derniers réglages avant le grand rendez-vous planétaire. Breel Embolo, arrivé aux Etats-Unis quelques jours après ses coéquipiers en raison de problèmes de visa, sera-t-il aligné ?

Suisse – Australie. Amdouni prend la place d'Embolo, Manzambi dans le onze

Suisse – AustralieAmdouni prend la place d'Embolo, Manzambi dans le onze

Cette rencontre est à suivre en direct sur «blue News», ainsi qu’en live TV sur «RTS deux» dès 21h00 (12h00 heure locale).

Rédaction blue Sport

06.06.2026, 20:50

06.06.2026, 22:02

«Des pâtes à 8h30». Suisse - Australie : les quatre défis de la répétition générale

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Suisse - Australie

Matchs amicaux internationaux de football: Suisse - Australie
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sa 06.06. 20:30 - 23:15 ∙ RTS 2 ∙ 165 min

Regarder avec tv.blue.ch
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05.06.2026

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