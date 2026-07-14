La demi-finale disputée mercredi à Atlanta pourrait s'inscrire dans la lignée des précédents Angleterre-Argentine enflammés en Coupe du monde. Elle regorge de duels individuels et collectifs passionnants.

Lionel Messi contre tous

Le capitaine argentin compte plus de 200 sélections mais, à 39 ans, il va affronter l'Angleterre pour la première fois de sa riche carrière. Il y a eu un rendez-vous manqué au tout début de son long règne, en 2005, à cause d'une suspension liée à un carton rouge reçu dès sa première cape.

Pour le stopper, les Anglais vont devoir réaliser une oeuvre collective et mouvante, car le petit meneur de jeu au talent énorme a tendance à dézoner régulièrement au fil du match, tantôt dans l'axe, tantôt à droite.

«L'Angleterre peut courir plus que l'Argentine, mais eux, ils ont juste ce petit génie, Messi. Ils jouent tous pour lui», a résumé le consultant de la BBC, Micah Richards. «Le marquage sur lui est impossible parce qu'il ne redescend pas. Il se glisse dans des petits espaces où il ne devrait pas vraiment être. Il se met en action au bon moment et il a la meilleure technique. Sa perception de l'espace est fantastique».

Derby londonien au milieu

La guerre de la possession au milieu du terrain se jouera probablement entre ces deux-là: Declan Rice et Enzo Fernandez, rivaux d'Arsenal et de Chelsea, les deux clubs les plus prestigieux de la capitale britannique. Ils sont tous deux devenus les plaques tournantes essentielles de leurs équipes depuis leur transfert respectif, en 2023, pour un montant quasi similaire estimé autour de 120 millions d'euros.

Enzo Fernandez évolue dans une position plus avancée, en briseur de défense grâce à sa bonne qualité de passes, tandis que Rice est un milieu défensif aux qualités athlétiques hors normes, surnommé «The Horse» (le cheval) chez les Gunners pour ses courses incessantes.

L'Angleterre espère que Rice aura retrouvé ses pleines capacités. Il a été remplacé à la mi-temps du dernier match contre la Norvège, épuisé par une maladie qui l'a cloué au lit pendant les jours précédents.

Harry Kane face au triangle argentin

Celui qui est surnommé «HurriKane» (jeu de mots avec son nom et «hurricane» qui signifie «ouragan"), en Angleterre, va-t-il emporter la défense de l'Argentine, devenue très perméable dans ce Mondial?

Le capitaine et meilleur buteur des Three Lions va reconnaître quelques visages dans le camp d'en face, à commencer par le gardien d'Aston Villa, Emiliano Martinez, le défenseur de Manchester United Lisandro Martinez et, surtout, son coéquipier dans l'axe, Cristian Romero.

Harry Kane et «Cuti» Romero ont mené de nombreuses batailles ensemble sous le maillot de Tottenham, avant que l'avant-centre anglais ne rejoigne le Bayern Munich en 2023. Le Londonien d'origine tentera de s'engouffrer dans les failles d'une défense qui a encaissé cinq buts en trois matches à élimination directe, contre le Cap-Vert (3-2 ap), l'Egypte (3-2) et la Suisse (3-1 ap).

A l'autre bout du terrain, le no 9 argentin Julian Alvarez pourrait lui affronter une charnière centrale 100% Manchester City, son ancien club, avec John Stones et Marc Guéhi attendus comme titulaires.

Hinchas et Three Lions

En tribunes aussi, il y aura un match disputé entre les choeurs anglais et les «hinchas» argentins, de loin les plus nombreux et survoltés de cette Coupe du monde nord-américaine.

Les amoureux de l'Albiceleste, qu'ils soient venus du pays en camping-cars ou en voisins (comme membres de la diaspora aux Etats-Unis), mettent une ambiance du tonnerre dans toutes les villes qu'ils ont envahies. A chaque veille de match, ils investissent une place ou un parc et l'animent avec des chants, des drapeaux géants et une marée de maillots floqués Messi ou Maradona, dans des effluves de barbecues et de fumigènes.

Les Anglais n'ont pas ce type de rassemblements, dénommés «banderazos», mais ils savent aussi mettre l'ambiance et chanter à pleins poumons. A la fin, un seul chant résonnera à Atlanta: soit «Wonderwall», tube anglais d'Oasis, soit «La Cuarta Estrella» (La quatrième étoile), nouvel hymne officieux des fans argentins.