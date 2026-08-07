Yann Sommer a réalisé un blanchissage pour sa première dans le championnat belge.

Yann Sommer déjà décisif pour sa première avec le champion de Belgique.

Pro League Yann Sommer lance son aventure au Club Bruges de la plus belle des manières

L'ancien gardien de la Nati a remporté, avec le Club Bruges, tenant du titre, le match d'ouverture de la nouvelle saison contre le promu de Courtrai 3-0.

Son compatriote Cheveyo Tsawa a fait une brève apparition dans les dernières minutes, tandis que la troisième nouvelle recrue suisse du Club Bruges, Andrej Vasovic, est resté sur le banc des remplaçants.