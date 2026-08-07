Yann Sommer déjà décisif pour sa première avec le champion de Belgique.
IMAGO
Yann Sommer a réalisé un blanchissage pour sa première dans le championnat belge.
L'ancien gardien de la Nati a remporté, avec le Club Bruges, tenant du titre, le match d'ouverture de la nouvelle saison contre le promu de Courtrai 3-0.
Son compatriote Cheveyo Tsawa a fait une brève apparition dans les dernières minutes, tandis que la troisième nouvelle recrue suisse du Club Bruges, Andrej Vasovic, est resté sur le banc des remplaçants.
|#
|Équipe
|M
|Diff.
|Pts.
1
Club Bruges
|1
|+3
|3
2
RSC Anderlecht
|0
|0
|0
2
Royal Antwerp FC
|0
|0
|0
2
Cercle Bruges
|0
|0
|0
2
Sporting Charleroi
|0
|0
|0
2
KAA Gent
|0
|0
|0
2
KRC Genk
|0
|0
|0
2
FC Malinois
|0
|0
|0
2
Lommel SK
|0
|0
|0
2
OH Leuven
|0
|0
|0
2
RAAL La Louvière
|0
|0
|0
2
SK Beveren
|0
|0
|0
2
Standard de Liège
|0
|0
|0
2
STVV
|0
|0
|0
2
Royale Union Saint-Gilloise
|0
|0
|0
2
KVC Westerlo
|0
|0
|0
2
SV Zulte Waregem
|0
|0
|0
18
Courtrai
|1
|-3
|0