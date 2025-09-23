  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La FIFA et l'UEFA sous pression Des experts de l’ONU… et Cantona appellent à suspendre Israël !

ATS

23.9.2025 - 23:08

Des experts indépendants de l'ONU ont appelé mardi la FIFA et l'UEFA à suspendre Israël. En faisant valoir le génocide à Gaza, mais en s'opposant à des sanctions contre des joueurs.

Keystone-SDA

23.09.2025, 23:08

23.09.2025, 23:20

«Les instances sportives ne doivent pas fermer les yeux sur les graves violations des droits humains», ont indiqué trois rapporteurs spéciaux ainsi que les membres du Groupe de travail sur les entreprises et les droits de l'homme dans un communiqué.

«Les équipes nationales représentant des États qui commettent des violations massives des droits humains peuvent et doivent être suspendues, comme cela a eu lieu dans le passé», ont-ils ajouté.

Interrogées, l'UEFA a indiqué qu'elle ne faisait aucun commentaire, tandis que la FIFA n'était pas en mesure de répondre dans l'immédiat.

Ces experts, qui ne s'expriment pas au nom des Nations unies, estiment que la suspension d'Israël est «une réponse nécessaire face au génocide en cours».

«Pas rester neutres»

Le 16 septembre, pour la première fois, une commission d'enquête internationale mandatée par l'ONU a accusé Israël de commettre un génocide à Gaza depuis octobre 2023 avec l'intention de «détruire» les Palestiniens, tandis que de plus en plus de voix s'élèvent au sein de la communauté internationale.

Les experts indépendants de l'ONU considèrent que les États où siègent les organisations internationales sportives, ainsi que ceux qui organisent des compétitions et ceux qui y participent avec Israël ne doivent «pas rester neutres face au génocide».

Ils indiquent toutefois que «le boycott doit viser l'État d'Israël et non les joueurs individuellement», et estiment qu'"il ne devrait donc y avoir ni discrimination ni sanction individuelle contre des joueurs en raison de leur origine ou nationalité».

Cantona prend position

Les appels à suspendre l'équipe israélienne de football se multiplient. Il y a quelques jours, Eric Cantona, lors d'un événement à Londres pour le concert «Together for Palestine», a appelé à suspendre Israël des compétitions internationales.

«Quatre jours après qu'elle a commencé une guerre en Ukraine, la FIFA et l'UEFA ont suspendu la Russie. Nous sommes maintenant 716 jours après le début de ce qu'Amnesty International appelle un génocide, et Israël est toujours autorisé à participer. Pourquoi ce double standard?» a-t-il lancé à la foule.

«La FIFA et l'UEFA doivent suspendre Israël. Les clubs doivent refuser de jouer contre des équipes israéliennes», a poursuivi l'ancien international français de 59 ans.

Au lendemain de la fin chaotique de La Vuelta il y a quelques jours à Madrid, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a lui aussi suggéré d'exclure Israël des compétitions sportives «tant que la barbarie continuerait» à Gaza.

Les plus lus

Trump retourne sa veste sur l’Ukraine: «la Russie est un tigre de papier»
Un gros risque de bulle immobilière plane à Zurich et Genève
Lausanne inaugure des bancs aux couleurs arc-en-ciel et trans
Coincé sur le trottoir new-yorkais, Macron appelle Trump: «How are you?»
Blessé hier, sacré aujourd’hui : l’incroyable retour de Tabilo