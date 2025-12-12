  1. Clients Privés
«Un hommage à sa hauteur» Des fans construisent une statue colossale pour Lionel Messi

Nicolas Larchevêque

12.12.2025

«Un hommage à sa hauteur» : à Calcutta, des fans indiens ont construit une statue de 21 mètres à la gloire de Lionel Messi, qui débute samedi une tournée de trois jours dans le pays.

Agence France-Presse

12.12.2025, 12:15

La «Pulga» (la puce) ne pourra cependant pas assister en personne à l'inauguration de la statue, pour des raisons de sécurité.

L'oeuvre monumentale, qui présente la star argentine brandissant le trophée de la Coupe du monde, surplombe le trafic désordonné de la métropole du l'Est du pays, pas réputée pour être une terre de football. «C'est la plus grande statue que j'aie réalisée, a déclaré à l'AFP Monti Paul, qui a dirigé la conception de la sculpture de fer. C'est une fierté».

MLS. Un «back-to-back» inédit pour Lionel Messi

MLSUn «back-to-back» inédit pour Lionel Messi

En Inde, dont la sélection côtoie les bas-fonds du classement Fifa (142e, derrière la Lettonie et le Libéria), la ferveur que suscite l'octuple lauréat du Ballon d'or rivalise avec celle des stars locales du cricket.

Messi débute samedi à Calcutta une tournée de trois jours qui le mènera également à Hyderabad, Bombay et la capitale New Delhi. Il doit rencontrer la star de Bollywood Shah Rukh Khan, ainsi que le Premier ministre Narendra Modi.

MLS. Lionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois

MLSLionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois

