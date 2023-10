Les internationaux israéliens Ramzi Safuri et Sagiv Jehezkel ont refusé de jouer avec Antalyaspor ce samedi en signe de protestation. La raison : dans la Süper Lig turque, une minute de silence et d'autres actions sont prévues pour rendre hommage aux seuls Palestiniens qui ont perdu la vie lors des raids aériens israéliens.

Sagiv Jehezkel (ici contre Ricardo Rodriguez) avait affronté la Suisse en mars dernier à Genève. Keystone

En outre, les joueurs doivent porter des drapeaux en signe de deuil. «En tant que footballeurs fiers d'être des joueurs de l'équipe nationale, nous n'avons pas l'intention de participer à cette cérémonie ni même d'être présents dans le stade. Nous l'avons fait comprendre aux responsables du club et ils respectent notre décision», ont fait savoir Safuri et Jehezkel dans un communiqué, selon les médias turcs et israéliens.

Selon Antalyaspor, les joueurs arboreront avant les matches de Süper Lig une bannière sur laquelle on pourra lire : «Nous condamnons la répression à Gaza».

ATS