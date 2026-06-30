Si la majorité des pays de la Coupe du monde porte des maillots aux couleurs de leur drapeau, ce n’est pas le cas de toutes les nations. On vous explique les raisons, derrière l’orange néerlandais, le bleu japonais, le blanc allemand et néo-zélandais, ainsi que bien d’autres.

Le BC Place de Vancouver tout de rouge vêtu pour le Canada, les travées de l’Estadio Azteca de Mexico colorées de jaune par les fans colombiens ou encore le stade de Boston qui s’est paré du bleu de la Tartan Army écossaise. Les stades de la Coupe du monde, comme lors de chaque grand événement footballistique, se transforment en défilé de supporters aux couleurs des équipes qui évoluent sur la pelouse.

Majoritairement, les pays arborent des maillots qui reprennent la colorimétrie de leur drapeau. Mais ce n’est pas le cas de toutes les nations présentes. Petit tour d’horizon entre politique, familles royales et plantes.

Les Pays-Bas : orange, couleur royale

L’orange des Pays-Bas est très certainement l’une des couleurs les plus reconnaissables et emblématiques internationalement, tous les événements sportifs confondus. Cette couleur est un hommage à Guillaume d’Orange, pionnier de la nation néerlandaise. Il avait combattu l’Empire espagnol aux XVIe siècle pour poser la première pierre de ce qui allait devenir les Provinces-Unies, puis le Royaume des Pays-Bas en 1815. L’orange est donc devenu la couleur du Royaume, représentant la dynastie d’Orange-Nassau qui se trouve encore sur le trône à ce jour, avec le roi Willem-Alexander, que l’on a vu festoyer à la Coupe du monde avec ses joueurs, mais également ceux de Curaçao, État autonome des Caraïbes, appartenant au Royaume des Pays-Bas.

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L’Allemagne : héritage prussien

Fritz Walter, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus et Philipp Lahm ont eu le privilège de soulever la Coupe du monde avec le maillot blanc de la Mannschaft. Le blanc et le noir sont un héritage des couleurs du drapeau du Royaume de la Prusse (1892-1918). Ce n’est qu’en 1918 que l’Allemagne, ou plutôt la République de Weimar (1918-1933), change de drapeau et arbore, à l’issue de la Première Guerre Mondiale, ses couleurs actuelles. Mais le football allemand conserve ses couleurs historiques, déjà profondément ancrées dans son identité sportive. Aujourd’hui encore, le maillot blanc et le short noir demeurent la tenue emblématique de la Mannschaft, même si l’on retrouve désormais des touches des couleurs nationales sur les équipements.

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Le Japon : les Samouraïs bleus

Il faut revenir près de 100 ans en arrière. Nous sommes en 1930, lors des Jeux d’Extrême-Orient et le Japon est représenté par l’ancienne université impériale dont la couleur est le bleu. Six ans plus tard, au tournoi olympique de football en 1936, le Japon réalise un exploit au premier tour en battant la Suède, pour ce qui restera «le miracle de Berlin» et les Japonais jouent alors en bleu… Dans l’imaginaire, cette couleur sera associée à la chance, mais également à la loyauté, à la sérénité et à la persévérance. Entre 1988 et 1991, les Japonais ont évolué en rouge et blanc, mais sont rapidement revenus aux couleurs traditionnelles qui siéent à ceux que l’on surnomme désormais les Samouraïs bleus.

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L’Australie : couleurs natures

Dans le sport australien, ce sont le jaune et le vert qui prédominent. Un jaune doré qui représente deux symboles. Premièrement, le jaune représente le soleil et deuxièmement, l’acacia doré, fleur nationale officielle du pays, qui orne également les armoiries du pays. Le vert symbolise la nature luxuriante de l’île. C’est en 1984 que le gouvernement australien a entériné le «Green and Gold», comme couleurs nationales.

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La Nouvelle-Zélande : les All Whites face aux All Blacks

Tout le monde connaît l’équipe nationale de rugby à XV de Nouvelle-Zélande, les All Blacks, triple vainqueur de la Coupe du monde. Mais peu de personnes connaissent leur pendant footballistique : les All Whites. Dans les années 1970, la fédération de football des Kiwis cherchait à se distinguer des autres sports nationaux. Et comme la majorité des joueurs qui tapaient dans le ballon rond étaient blanc, le nom était ainsi tout trouvé. Et, avec, la couleur du maillot, en opposition à l’équipe de rugby.

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L’Afrique du Sud : symbole de résistance contre l’Apartheid

Autre place forte du ballon ovale mondial, l’Afrique du Sud possède également sa propre identité footballistique. Les Bafana Bafana évoluent depuis la fin de l’Apartheid en jaune et vert. Ces couleurs sont inspirées de l’ANC (Congrès national africain), qui a lutté dans le pays pour défendre les intérêts de la majorité noire. Ces couleurs sont devenues un symbole de résistance et d’unité nationale au début des années 1990.

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L’Italie : hommage à la Maison de Savoie

Ils nous manquent et on pense à eux, les joueurs italiens avec leur emblématique maillot «Azzurro». Pourtant, à l’origine, les Transalpins jouent en blanc lors de leur premier match officiel en 1910. Mais cela ne dure qu’une année, puisqu’en 1911, les Italiens évoluent en bleu, pour rendre hommage à la Maison de Savoie, dynastie ayant unifié le pays en 1861 et famille régnante. Malgré l’abolition de la monarchie en 1946, le bleu est conservé après être devenu un emblème sportif important. Seule entorse à la tradition, les maillots noirs portés plusieurs fois sous le régime de Benito Mussolini, en référence aux «Chemise noires», dont lors du quart de finale de la Coupe du monde 1938 contre la France.