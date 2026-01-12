Des matches de la CAN virent au chaos : enquête ouverte

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Comportement inacceptable» Des matches de la CAN virent au chaos : enquête ouverte

Nicolas Larchevêque

12.1.2026

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête sur les incidents survenus lors du quart de finale Algérie - Nigeria, ainsi que lors de Cameroun - Maroc, condamnant «le comportement inacceptable des joueurs et des officiels», a annoncé l'instance lundi.

Agence France-Presse

12.01.2026, 15:22

«La CAF a recueilli les comptes rendus de matches et des preuves vidéo faisant état de comportements potentiellement inacceptables de la part de certains joueurs et officiels. Elle a ouvert une enquête sur les incidents survenus lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Cameroun au Maroc, ainsi que l'Algérie au Nigeria», a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant avoir saisi sa commission de discipline.

CAN 2025. Grosse déconvenue pour Vladimir Petkovic avec l’Algérie

CAN 2025Grosse déconvenue pour Vladimir Petkovic avec l’Algérie

«La CAF examine également les images d'un incident impliquant des membres des médias qui auraient eu un comportement inapproprié dans la zone mixte», a-t-elle encore ajouté. Lors du match Algérie-Nigeria, une main du Nigérian Junior Ajayi dans la surface sur un centre de Farès Chaibi qui aurait probablement valu un pénalty, a mis le feu aux poudres au coup de sifflet final.

Un début d'échauffourée a éclaté sur le terrain ou plusieurs joueurs et membres des staffs des deux équipes en sont presque venus aux mains, tandis que l'arbitre de la rencontre a dû être escorté par la sécurité pour quitter la pelouse. Puis des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont montré des tensions entre supporters algériens et stadiers dans les tribunes, ainsi qu'en zone mixte où la sécurité a dû intervenir auprès de journalistes qui se battaient.

Plainte auprès de la FIFA et de la CAF

Tout en reconnaissant le résultat du match et appelant ses supporters «à faire preuve de solidarité et à se rassembler autour de l'équipe nationale», la Fédération algérienne de football a elle aussi annoncé lundi avoir déposé une plainte auprès de la FIFA et de la CAF concernant les décisions arbitrales, «accompagnée d'une demande d'ouverture d'enquête, afin de clarifier ce qui s'est passé et de prendre les mesures appropriées conformément à la réglementation applicable», a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Sans aller aussi loin, le match Maroc-Cameroun a provoqué aussi la colère des joueurs et dirigeants camerounais, reprochant à l'arbitre de la rencontre, un pénalty oublié après une faute dans la surface sur Bryan Mbeumo.

Les plus lus

Vingt-neuf blessés sont encore hospitalisés en Suisse
Jennifer Lopez ou la leçon ratée du vintage sur le tapis rouge
Affaires Dittli et du bouclier fiscal: chronologie depuis 2025
Jacques Moretti officiellement en détention préventive
Des matches de la CAN virent au chaos : enquête ouverte