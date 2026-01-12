Des matches de la CAN virent au chaos : enquête ouverte

La Confédération africaine de football (CAF) a ouvert une enquête sur les incidents survenus lors du quart de finale Algérie - Nigeria, ainsi que lors de Cameroun - Maroc, condamnant «le comportement inacceptable des joueurs et des officiels», a annoncé l'instance lundi.

🚨 𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 ! L’arbitre d’Algérie-Nigeria a dû être 𝗘𝗦𝗖𝗢𝗥𝗧𝗘́ pour sortir de la pelouse ! 🤯🇩🇿🇳🇬



La fin du match a été marquée par des bagarres entres joueurs algériens et nigérians et par des échauf. fourées entre des spectateurs et des membres de la sécurité pic.twitter.com/sYpQhOKlrR — 𝐗 𝐏 𝐋 𝐎 𝐙 𝐈 𝐊 (@xplozik) January 11, 2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«La CAF a recueilli les comptes rendus de matches et des preuves vidéo faisant état de comportements potentiellement inacceptables de la part de certains joueurs et officiels. Elle a ouvert une enquête sur les incidents survenus lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 opposant le Cameroun au Maroc, ainsi que l'Algérie au Nigeria», a-t-elle indiqué dans un communiqué, précisant avoir saisi sa commission de discipline.

«La CAF examine également les images d'un incident impliquant des membres des médias qui auraient eu un comportement inapproprié dans la zone mixte», a-t-elle encore ajouté. Lors du match Algérie-Nigeria, une main du Nigérian Junior Ajayi dans la surface sur un centre de Farès Chaibi qui aurait probablement valu un pénalty, a mis le feu aux poudres au coup de sifflet final.

Un début d'échauffourée a éclaté sur le terrain ou plusieurs joueurs et membres des staffs des deux équipes en sont presque venus aux mains, tandis que l'arbitre de la rencontre a dû être escorté par la sécurité pour quitter la pelouse. Puis des vidéos postées sur les réseaux sociaux ont montré des tensions entre supporters algériens et stadiers dans les tribunes, ainsi qu'en zone mixte où la sécurité a dû intervenir auprès de journalistes qui se battaient.

Grosses échauffourées en tribunes entre supporters et membres de la sécurité du stade de Marrakech. 😩 pic.twitter.com/M7Jch2Qusr — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 10, 2026

Plainte auprès de la FIFA et de la CAF

Tout en reconnaissant le résultat du match et appelant ses supporters «à faire preuve de solidarité et à se rassembler autour de l'équipe nationale», la Fédération algérienne de football a elle aussi annoncé lundi avoir déposé une plainte auprès de la FIFA et de la CAF concernant les décisions arbitrales, «accompagnée d'une demande d'ouverture d'enquête, afin de clarifier ce qui s'est passé et de prendre les mesures appropriées conformément à la réglementation applicable», a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Sans aller aussi loin, le match Maroc-Cameroun a provoqué aussi la colère des joueurs et dirigeants camerounais, reprochant à l'arbitre de la rencontre, un pénalty oublié après une faute dans la surface sur Bryan Mbeumo.