«Je remercie toujours Dieu» Des nouvelles surprenantes du joueur qui s’était brisé le cou

Nicolas Larchevêque

28.10.2025

Samuel Asamoah, le joueur togolais du club chinois de Guangxi Pingguo, peut espérer pouvoir rejouer après s'être brisé le cou en match contre un panneau publicitaire, ont indiqué son club et un proche mardi. Sa blessure avait initialement fait craindre une paraplégie.

Samuel Asamoah (à droite, lors de son passage en Roumanie) pourrait rejouer prochainement.
Samuel Asamoah (à droite, lors de son passage en Roumanie) pourrait rejouer prochainement.
IMAGO/Anca Tepei

Agence France-Presse

28.10.2025, 13:34

Le milieu de terrain international de 31 ans avait brutalement heurté de la tête un panneau à quelques mètres de la ligne le 5 octobre lors d'une rencontre de championnat de deuxième division chinoise à domicile à Pingguo (sud).

Alors qu'il cherchait à protéger un ballon, il avait été rudement poussé de l'épaule dans le dos par un adversaire lancé en pleine course.

Terrible accident. Poussé dans le dos, un joueur se brise le cou contre un panneau publicitaire

Terrible accidentPoussé dans le dos, un joueur se brise le cou contre un panneau publicitaire

Le club avait fait état de fractures de plusieurs vertèbres cervicales, d'un blocage vertébral et d'une compression nerveuse, sur la base du diagnostic médical. Et avait évoqué le risque d'une paraplégie sévère.

Retour au jeu «dans deux mois» ?

Contre toute attente, le joueur remarche. Une vidéo postée sur les réseaux sociaux et transmise à l'AFP par le club le montre marchant sans peine dans un magasin de primeurs. «Je remercie toujours Dieu pour le cadeau qu'il m'a fait de la vie», dit le joueur, une minerve autour du cou.

«Il va bien» et «se remet», a dit à l'AFP un proche du joueur, assurant qu'il pourrait «rejouer normalement dans deux mois». Son club, plus prudent, envisage son retour dans «trois à six mois», selon un représentant de la formation qui a tenu à garder l'anonymat. «Il fait actuellement un travail basique de récupération de force», a-t-il dit.

