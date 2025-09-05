  1. Clients Privés
Match reporté, joueurs «choqués» Des précisions après l’accident du bus d’une équipe M21 en France

Nicolas Larchevêque

5.9.2025

Le match entre les équipes de football Espoirs de France et du Luxembourg, prévu vendredi à Lorient, a été reporté au 3 octobre après l'accident du car des Luxembourgeois jeudi soir, ont annoncé vendredi les fédérations des deux pays.

Agence France-Presse

05.09.2025, 12:48

05.09.2025, 12:50

«La FLF et la Fédération Française de Football (FFF) se sont entendues pour reporter le match de qualification pour le Championnat d’Europe 2027, initialement prévu aujourd’hui, au 3 octobre 2026. Cette décision a été confirmée par l'UEFA», a écrit l'instance luxembourgeoise sur son site internet, confirmant une information de Ouest-France.

Bus «couché dans le fossé». Une équipe nationale M21 victime d’un accident de la route

Bus «couché dans le fossé»Une équipe nationale M21 victime d’un accident de la route

La fédération luxembourgeoise précise que les cinq membres de son équipe Espoirs hospitalisés après l'accident avaient «quitté l'hôpital en toute sécurité». Dans un précédent communiqué, elle avait notamment cité «des coupures et des contusions» parmi les blessures constatées.

«Nous apportons tout notre soutien et nous souhaitons un prompt rétablissement aux membres de la délégation luxembourgeoise qui ont été blessés et choqués, ainsi qu'au chauffeur du car», a déclaré le président de la FFF Philippe Diallo dans un communiqué.

Malaise du conducteur

Le véhicule qui transportait la délégation luxembourgeoise du Stade du Moustoir, où devait se tenir la rencontre, jusqu'à son hôtel à Ploërmel a basculé dans un fossé au bord de la route à la suite d'un malaise du conducteur, a expliqué la société de transports Kerjan Bus et Car, dans un autre communiqué.

L'homme, «âgé de 53 ans, a 9 ans d'ancienneté et n'a aucun antécédent d’accident. Sa dernière visite médicale est en règle», a poursuivi la société de transport. Elle a aussi assuré qu'il avait «subi un test d'alcoolémie et de stupéfiant négatif». Quant au véhicule, son «contrôle technique avait été réalisé le 23 juillet 2025, (et il) ne présente a priori aucune défaillance mécanique», souligne encore Kerjan Bus et Car.

