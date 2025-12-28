L'Algérie, entraînée par Vladimir Petkovic, s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la CAN, une première depuis 2019. Elle a battu difficilement (1-0) le Burkina Faso dimanche soir à Rabat.

Keystone-SDA ATS

Déjà double buteur face au Soudan lors du premier match (3-0), Riyad Mahrez, a de nouveau marqué sur pénalty, en ouvrant parfaitement son pied gauche pour tromper le gardien adverse Hervé Koffi. L'attaquant – sorti à l'heure de jeu – est actuellement le meilleur buteur de la compétition continentale avec trois buts.

Grâce à son capitaine qui pourrait vivre les derniers mois de sa carrière internationale, l'Algérie revoit donc les huitièmes de finale de la CAN, qu'elle n'a plus vus depuis son sacre en 2019, après des éliminations prématurées lors de la phase de groupes en 2021 et en 2023.