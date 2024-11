Murat Yakin a dévoilé jeudi sa sélection pour les prochains matches de Ligue des nations face à la Serbie et à l’Espagne. Miro Muheim (Hambourg) a ainsi été convoqué pour la première fois en équipe de Suisse, tandis que les Genevois Dereck Kutesa (Servette) et Kevin Mbabu (Midtjylland) font leur retour. Noah Okafor (Milan) et Ardon Jashari (Bruges), absents depuis l’Euro, ont aussi été retenus.

Un invité-surprise en la personne de Miro Muheim et, surtout, des «revenants» qui brûlent de se faire enfin une place au soleil: la dernière liste de l’année de Murat Yakin invite ainsi dix nouveaux joueurs par rapport à la précédente.

Agé de 26 ans, Miro Muheim devrait bénéficier d’un certain de temps de jeu - à en croire Murat Yakin - lors des deux prochaines rencontres contre la Serbie le 15 novembre à Zurich et face à l’Espagne trois jours plus tard à Ténériffe. Le gaucher du SV Hambourg a été appelé pour remplacer Ulisses Garcia, blessé.

Tout laisse à penser par ailleurs qu’Ardon Jashari, billant avec le FC Bruges, que le meilleur buteur de Super League Dereck Kutesa et que l’ancien «banni» Noah Okafor auront également leur chance lors de ce rassemblement.

«Ce ne sont pas les discours que l'un ou l'autre peut tenir qui guident mes choix. Je resterai toujours un grand fan du critère de la performance, a précisé Murat Yakin devant la presse. Kutesa mérite d'être rappelé. Quant à Okafor, il a peut-être commis une erreur, mais il peut regagner tout son crédit une fois qu'il sera sur le terrain.»

Le Lucernois, le Genevois et le Bâlois auront, comme leurs 23 coéquipiers, la mission bien délicate d'éviter à la Suisse une première relégation en Ligue B de la Ligue des Nations. «L’objectif demeure le maintien. Mais il sera difficile à obtenir», soupire Murat Yakin. A ses yeux, son équipe avait été bien lésée le mois dernier à St-Gall contre le Danemark par l’arbitrage. «On nous a volé la victoire», lâche-t-il avec force.

Des choix forts

Des choix forts ont été opérés dans cette liste. Renato Steffen, Silvan Widmer, Kwadro Duah et Cédric Zesiger, sélectionnés pour l’Euro, ne sont que de piquet. L’avenir de ces quatre hommes semble de plus en plus bouché. Il aurait pu, en revanche, s’éclairer pour Loris Benito s’il ne s’était pas blessé mercredi en Ligue des Champions avec les Young Boys.

«Loris aurait été dans la liste sans sa blessure», glisse Murat Yakin. Le sélectionneur aurait, par ailleurs, également appelé le défenseur du FC Lucerne Luca Jaquez s’il n’avait pas été expulsé le mois dernier avec les M21 contre la Roumanie.

Enfin, Murat Yakin espère aligner Gregor Kobel face à la Serbie. Forfait pour les deux derniers matches de Dortmund, le Zurichois devrait en revanche retrouver sa place samedi à Mayence. «Si Gregor ne peut pas jouer, Yvon Mvogo sera aligné lors ce rassemblement», précise Murat Yakin. Aux yeux de Murat Yakin, le fait de jouer en Ligue 2 avec Lorient ne sort pas du jeu le portier fribourgeois.

La sélection suisse pour le rassemblement de novembre Gardiens : Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Pascal Loretz (Lucerne), Yvon Mvogo (Lorient).

Défenseurs : Manuel Akanji (Manchester City), Aurèle Amenda (Eintracht Francfort), Eray Cömert (Valladolid), Albian Hajdari (Lugano), Kevin Mbabu (Midtjylland), Miro Muheim (SV Hambourg), Ricardo Rodriguez (Betis Séville).

Milieux et attaquants : Zeki Amdouni (Benfica), Breel Embolo (Monaco), Edimilson Fernandes (Brest), Remo Freuler (Bologne), Ardon Jashari (Bruges), Dereck Kutesa (Servette), Joël Monteiro (Young Boys), Dan Ndoye (Bologne), Noah Okafor (Milan), Fabian Rieder (Stuttgart), Simon Sohm (Parme), Vincent Sierro (Toulouse), Filip Ugrinic (Young Boys), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco), Andi Zeqiri (Standard Liège). Montre plus