Pour sa dernière à la tête de l'équipe de France après 14 ans à sa tête, Didier Deschamps a d'abord constaté les dégâts en première période puis cru à un exploit en deuxième mi-temps du match totalement débridé pour la 3e place du Mondial. Les Bleus se sont inclinés 6-4 face à l'Angleterre samedi à Miami.

Des adieux au goût amer Fin de l'ère Deschamps : les Bleus sombrent puis frôlent l'exploit

Parti pour finir son règne en bleu par une débâcle, Didier Deschamps n'a pas été loin de retourner une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé a battu (provisoirement), avec 22 réalisations, le record de buts inscrits en Coupe du monde, devant Lionel Messi.

En sortant Rayan Cherki, Ibrahima Konaté, Théo Hernandez et Désiré Doué complétement dépassés, en faisant entrer Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano, Bradley Barcola et Lucas Digne, quatre de ses hommes de base durant la compétition, Deschamps a transfiguré une équipe qui prenait l'eau de toute part.

Était-ce un trop plein d'émotions? Clamant qu'ils souhaitaient soigner leur sortie pour la dernière «du coach», les joueurs français ont explosé, encaissant deux buts en moins de 20 minutes et quatre au cours de la seule première période.

Naufrage

Devant cette débâcle, Didier Deschamps a d'abord paru impuissant, renfrogné au fond de son siège, assis à côté de Guy Stéphan, son adjoint de toujours, sans plus de solutions que lui. A la pause fraîcheur, alors que les Bleus étaient déjà menés 2-0, «D.D.» s'est rebellé, a tancé vertement Rayan Cherki, mais le milieu offensif de Manchester City s'est éloigné de lui pour mieux ignorer les consignes de son entraîneur. Et les Bleus ont continué de couler.

La question de la responsabilité du sélectionneur sera posée. Il est arrivé au Mondial avec un système de jeu résolument porté vers l'avant pour faire cohabiter tous ses joueurs offensifs. Un système à rebours de ses principes, risqué, où les nombreuses phases d'attaque doivent être compensées par des défenseurs souvent mis en danger.

En renouvelant intégralement sa défense au coup d'envoi, Deschamps a exposé son équipe aux assauts anglais, guère plus fringants avant la rencontre et qui n'en demandaient pas tant. Le mal était fait, mais Deschamps ne s'est pas avoué vaincu: avec ses changements, il a aussi retrouvé sa hargne et entrevu la possibilité d'un exploit qui aurait donné à sa dernière un reflet plus en adéquation avec le reste de son mandat.

Le système a fini par fonctionner: Michael Olise a encore donné deux passes décisives, faisant grimper son total à sept durant le tournoi qu'il devrait terminer meilleur passeur. Mais les buts sur penalty de Bukayo Saka et Jude Bellingham, entré en jeu, les cinquième et sixième anglais, ont scellé le match.

Record de Mbappé

Reste le record de Mbappé pour se consoler. La superstar française dont Deschamps a permis l'éclosion aux yeux du monde lors du titre en 2018 en Russie. Les deux hommes entretiennent un rapport privilégié. C'est Mbappé à quelques heures du coup d'envoi de la rencontre qui le premier a rendu un premier hommage à son sélectionneur.

«Aujourd'hui est ta dernière danse. Toi qui nous as tant donné. Nous aurions dû t'offrir une meilleure fin, mais nous avons échoué», a écrit, prémonitoire, le Madrilène sur ses réseaux sociaux.

Si sa dernière est un peu amère, elle n'effacera pas 14 ans durant lesquels Deschamps a beaucoup plus gagné que perdu.

Emmanuel Macron l'a rappelé, lui aussi, avant ce match que ni les Bleus, ni Deschamps n'avaient vraiment envie de disputer. «Une page de l'histoire du football français se tourne ce soir. Merci Didier Deschamps pour les victoires légendaires, les émotions fortes, pour avoir porté durant des années nos Bleus et fait vibrer la France. Quatorze années: la génération Deschamps», a écrit le président français.

À peine le coup de sifflet final donné d'un match totalement débridé, à l'exact inverse de ce qu'il a prôné durant son long règne, la Fédération française (FFF) a envoyé un communiqué intitulé «Merci Didier».

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