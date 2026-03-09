  1. Clients Privés
Scandale en MLS Deux footballeurs suspendus à vie pour paris sportifs !

Arthur Rappaz

9.3.2026

Deux joueurs du championnat nord-américain de football MLS ont été suspendus à vie pour des paris sportifs, certains sur leurs propres rencontres, a annoncé l'organisation lundi.

Yaw Yeboah, joueur du Los Angeles Football Club, célèbre son but en embrassant Mark Delgado en MLS (Archives). 
Yaw Yeboah, joueur du Los Angeles Football Club, célèbre son but en embrassant Mark Delgado en MLS (Archives). 
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

09.03.2026, 20:50

09.03.2026, 20:51

L'international ghanéen Yaw Yeboah (28 ans), sacré champion avec le Columbus Crew en 2023, et l'Américain natif du Ghana Derrick Jones (29 ans), qui joue en MLS depuis 2016, sont suspendus pour des paris effectués en 2024 et 2025, a expliqué la MLS dans un communiqué.

«Aucun élément ne permet de conclure que ces paris ont affecté le résultat d'un match», a toutefois écrit la MLS.

A une occasion, le 19 octobre 2024, les deux joueurs ont parié sur le fait que Jones reçoive un carton jaune, ce qui était effectivement arrivé.

Carton jaune

La MLS conclut aussi que «les joueurs ont probablement partagé des informations confidentielles avec d'autres parieurs», sur leur intention d'écoper un carton jaune notamment.

MLS. Columbus sacré en battant le tenant du titre en final.

MLSColumbus sacré en battant le tenant du titre en final.

Formé à Manchester City, Yeboah a connu un bref passage en Ligue 1 avec Lille (2015-2016), avant de jouer aux Pays-Bas, en Espagne, en Pologne, puis de rejoindre le Columbus Crew et la MLS en 2022.

Yeboah avait signé au LAFC du gardien français Hugo Lloris en 2025, avant de voir son contrat rompu en janvier.

Des affaires en hausse

Derrick Jones a lui joué pour Philadelphie, Nashville, Houston, Charlotte puis le Columbus Crew, rejoint en 2024 la saison suivant leur titre de champion.

Les deux joueurs étaient suspendus provisoirement par la MLS depuis octobre dernier.

Les affaires liées aux paris se multiplient dans le monde du sport aux Etats-Unis, un pays où cette pratique a été légalisée récemment dans une majorité d'Etats.

En NBA aussi

En novembre, deux joueurs de MLB, le principal championnat de baseball, ont été inculpés pour avoir truqué des matches.

Arrestations, matches truqués.... Ce que l’on sait du vaste scandale qui secoue la NBA

Arrestations, matches truqués...Ce que l’on sait du vaste scandale qui secoue la NBA

Fin octobre, l'entraîneur Chauncey Billups et le joueur Terry Rozier, deux figures de NBA, avaient été mis en cause dans deux affaires de jeux et de paris illégaux.

Séisme en basketball. Un entraîneur et un joueur de NBA sous les verrous !

Séisme en basketballUn entraîneur et un joueur de NBA sous les verrous !

Un ancien joueur de baseball a été reconnu en février coupable coupable d'obstruction de la justice et de mensonges auprès des enquêteurs dans une affaire de paris illégaux.

