Elles ont dû quitter leur pays d'origine, mais elles en ont désormais trouvé un nouveau en Australie. Les footballeuses iraniennes Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanisadeh ont été naturalisées.

Les deux sportives, âgées respectivement de 22 et 34 ans, avaient demandé l’asile en Australie en mars dernier, pendant la Coupe d’Asie. Cinq autres de leurs coéquipières avaient fait de même. La raison: avant le match d’ouverture, l’équipe n’avait pas chanté l'hymne national. En Iran, ce geste a été interprété comme un signe d’opposition au régime de Téhéran. Les médias d'Etat les ont par la suite qualifiées de «traîtresses», même si elles ont recommencé à chanter et à saluer lors des matches suivants.

Cinq joueuses sont finalement rentrées en Iran après que leurs familles ont subi une pression considérable, mais Fatemeh Pasandideh et Atefeh Ramezanisadeh ont refusé de le faire. Elles viennent de se voir remettre leurs nouveaux documents lors d’une cérémonie en présence du ministre de l’Intérieur, Tony Burke. Les sportives aspirent désormais à une carrière professionnelle en Australie.