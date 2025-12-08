  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de Suisse Deux rendez-vous clés pour la Nati avant le Mondial

ATS

8.12.2025 - 16:20

L'équipe de Suisse commencera son année 2026, celle de la Coupe du monde, avec deux matches amicaux au mois de mars. Elle affrontera l'Allemagne à Bâle et la Norvège à Oslo, a annoncé l'ASF lundi.

Murat Yakin et ses joueurs joueront à Bâle et à Oslo en mars.
Murat Yakin et ses joueurs joueront à Bâle et à Oslo en mars.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.12.2025, 16:20

08.12.2025, 16:27

Murat Yakin peut se réjouir: son équipe va se frotter à deux redoutables adversaires deux mois et demi avant le grand évènement. De quoi permettre d'évaluer un peu mieux le niveau des Helvètes par rapport aux autres participants au Mondial nord-américain.

La Suisse défiera d'abord l'Allemagne au Parc Saint-Jacques le vendredi 27 mars. Les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis la phase de groupes de l'Euro 2024, lors de laquelle elles s'étaient quittées sur un match nul 1-1.

Mondial 2026. Dates, lieux et horaires : le calendrier de la Nati est connu !

Mondial 2026Dates, lieux et horaires : le calendrier de la Nati est connu !

Une première depuis 2013

Elle se déplacera ensuite à Oslo le mardi 31 mars pour y défier la Norvège, une nation qui a fortement impressionné lors des qualifications. La dernière rencontre face aux Scandinaves remonte au 10 septembre 2013, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2014. La Suisse s'était imposée 2-0 dans la capitale norvégienne grâce à un doublé de Fabian Schär.

Pour rappel, la sélection de Murat Yakin affrontera le Canada, le Qatar et un barragiste européen (Italie, Pays de Galles, Irlande du Nord ou Bosnie-Herzégovine) à la Coupe du monde. L'ASF communiquera début 2026 à propos du programme de la préparation.

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

La Nati dévoile son maillot pour la Coupe du monde

L’équipe de Suisse de football a présenté ce mercredi son maillot domicile pour la Coupe du monde 2026. Un chandail rouge que portera également l’équipe féminine.

03.12.2025

Les plus lus

Parti républicain: «ils ont tous commencé à cirer les bottes de Trump»
L'histoire mouvementée et émouvante de Peter Sauber prend fin
Un échafaudage de 80 mètres menace de s'effondrer à Zurich-Oerlikon
Véhicules volés retrouvés dans les cantons de Neuchâtel et de Vaud
Cambriolage avec violence à Yverdon : trois personnes arrêtées
Bruxelles dénonce les «déclarations complètement folles» d’Elon Musk