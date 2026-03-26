Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a refusé mercredi de commenter les propos du président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo, qui a déclaré dimanche connaître le nom du futur patron des Bleus, sans le dévoiler.

Didier Deschamps a refusé de commenter les propos de Diallo sur le futur sélectionneur de l'équipe de France. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«J'ai pour habitude de ne pas commenter les déclarations du président. Je m'occupe de ce qui est important pour moi, c’est-à-dire aujourd'hui, demain et ce qui nous attend. Je ne vais pas perdre d'énergie avec ça. Ce qui se passera après ne me concerne pas. Que ce soit lui qui y réponde ou pas, c’est son rôle, il est président», a déclaré Deschamps en conférence de presse à la veille du premier match de la tournée américaine de l'équipe de France, jeudi contre le Brésil à Foxborough (Massachusetts).

Le président de la FFF, Philippe Diallo, avait affirmé dimanche connaître le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France qui remplacera Didier Deschamps après la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), dans une interview accordée au Figaro.

«Oui, je connais son nom», avait répondu le patron de la «3F» à la question «connaissez-vous le nom du futur sélectionneur?» posée par le quotidien, sans toutefois le dévoiler.

Relancé par Le Figaro pour savoir si ce technicien serait Zinédine Zidane, grand favori pour succéder à Didier Deschamps en poste depuis 2012, M. Diallo avait botté en touche: «Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde», avait-il rétorqué en souriant, se tenant à sa volonté d'annoncer l'identité du prochain patron des Bleus après le Mondial.