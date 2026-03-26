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«Ça ne me concerne pas» Didier Deschamps agacé par les propos du président de la FFF ?

Clara Francey

26.3.2026

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a refusé mercredi de commenter les propos du président de la Fédération française de football (FFF) Philippe Diallo, qui a déclaré dimanche connaître le nom du futur patron des Bleus, sans le dévoiler.

Didier Deschamps a refusé de commenter les propos de Diallo sur le futur sélectionneur de l'équipe de France.
Didier Deschamps a refusé de commenter les propos de Diallo sur le futur sélectionneur de l'équipe de France.
KEYSTONE

Agence France-Presse

26.03.2026, 09:55

«J'ai pour habitude de ne pas commenter les déclarations du président. Je m'occupe de ce qui est important pour moi, c’est-à-dire aujourd'hui, demain et ce qui nous attend. Je ne vais pas perdre d'énergie avec ça. Ce qui se passera après ne me concerne pas. Que ce soit lui qui y réponde ou pas, c’est son rôle, il est président», a déclaré Deschamps en conférence de presse à la veille du premier match de la tournée américaine de l'équipe de France, jeudi contre le Brésil à Foxborough (Massachusetts).

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Le président de la FFF, Philippe Diallo, avait affirmé dimanche connaître le nom du futur sélectionneur de l'équipe de France qui remplacera Didier Deschamps après la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), dans une interview accordée au Figaro.

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«Oui, je connais son nom», avait répondu le patron de la «3F» à la question «connaissez-vous le nom du futur sélectionneur?» posée par le quotidien, sans toutefois le dévoiler.

Relancé par Le Figaro pour savoir si ce technicien serait Zinédine Zidane, grand favori pour succéder à Didier Deschamps en poste depuis 2012, M. Diallo avait botté en touche: «Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde», avait-il rétorqué en souriant, se tenant à sa volonté d'annoncer l'identité du prochain patron des Bleus après le Mondial.

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