Didier Deschamps : «Ça ne doit pas arriver, c’est inadmissible»

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, lui-même visé par des sifflets au Parc des Princes mardi contre l'Islande (2-1), a expliqué ne pas les avoir entendus mais a trouvé ceux contre Adrien Rabiot «inadmissibles».

🇫🇷 France 2-1 Islande 🇮🇸#Rabiot sifflé au Parc des Princes



😡 Didier Deschamps : « Je trouve ça insupportable parce qu'il porte le maillot de l'équipe de France ! Même si c'est une minorité cela ne devrait pas avoir lieu ! »#EDS #FRAISL pic.twitter.com/QFPCPM8M40 — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) September 9, 2025

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je n'ai pas entendu les miens, j'étais dans les vestiaires. C'est peut être les mêmes par rapport à Adri (Rabiot, ndlr). Ce qui me gêne c'est pour Adri, c'est un joueur de l'équipe de France et ça ne doit pas arriver. C'est inadmissible. Je ne vais pas me plaindre du public, on a un vrai public qui nous soutient mais ça n'a pas lieu d'être, c'est tout», a déclaré Deschamps en conférence de presse.

Rabiot, ancien joueur du PSG passé chez le rival marseillais avant de rejoindre l'AC Milan cet été après une violente altercation avec l'un de ses coéquipiers olympiens, est souvent hué lors des matches des Bleus se déroulant à Paris ou au Stade de France depuis son passage à l'OM.

Le sélectionneur a, lui, sans doute suscité l'ire de supporteurs parisiens après les blessures des deux attaquants du PSG Ousmane Dembélé et Désiré Doué face à l'Ukraine. Deschamps a également jugé le bilan des deux premiers matches des qualifications du Mondial 2026 «positif avec six points».

«On aurait pu en faire plus, on a eu un match difficile ce soir face à un adversaire qui a eu un bloc très bas. On a eu énormément d'occasions mais on n'a pas trouvé l'efficacité. On est capable de faire mieux, il aurait fallu plus de percussion et un peu plus de vitesse dans la transmission pour ne pas permettre à cette équipe d'être aussi regroupée», a-t-il affirmé.

«Mbappé ? Un joueur hors normes»

Interrogé sur la performance de Kylian Mbappé, qui a dépassé le nombre de buts de Thierry Henry en équipe de France (52), Deschamps a estimé que son capitaine était «très bien dans sa tête et physiquement».

«Il est toujours efficace. L'équipe de France aura toujours besoin de Kylian. Il est bien, affûté, et ça se voit sur le terrain. Il fait tout pour mettre le curseur toujours plus haut. C'est un joueur hors normes», a-t-il ajouté.

