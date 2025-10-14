Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a regretté le relâchement de ses joueurs sur le deuxième but islandais lundi à Reykjavik (2-2), qui a empêché les Bleus de s'imposer en qualifications du Mondial 2026.

"Le prochain mois sera décisif".



Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«On manquait de percussion en première période. On a fait plus en deuxième période, ce qui nous a permis de mener, mais malheureusement on s'est sans doute un peu trop relâchés. On ne doit pas prendre ce deuxième but. Ils n'ont pas d'occasions, ils ont deux tirs cadrés, ça fait deux buts. Ils ont fait l'inverse contre l'Ukraine (ndlr : vendredi, défaite 5-3) avec six tirs cadrés, 5 buts encaissés. On a fait défensivement une erreur sur ce deuxième but», a expliqué Deschamps en conférence de presse d'après-match.

«Cela ne doit pas nous arriver. On était peut-être encore en train de fêter notre deuxième but. On se fait transpercer haut, on est mal positionnés. Le porteur de balle n'est pas cadré et on est certainement trop haut aussi», a ajouté le technicien.

Deschamps a également pesté contre l'arbitrage, estimant que l'ouverture du score des Islandais n'était pas valable. «Le premier but n'y est pas. Je l'ai revu plusieurs fois, il y a faute (ndlr : du buteur Victor Palsson sur Manu Koné). Je ne vais pas résumer le match là-dessus mais avec zéro occasion, ils mènent 1-0 à la mi-temps. Mais je n'enlève rien à cette équipe islandaise, qui a montré qu'elle avait de la qualité», a-t-il indiqué.

Nkunku et Mateta salués

Deschamps a aussi loué les prestations des deux buteurs français, Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta, qui ont sauvé les apparences en l'absence des cadres de l'attaque, tous blessés (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Désiré Doué).

Nkunku «a eu une première période où il était plus dans la gestion. Il a cette capacité à pouvoir rentrer, percuter. Il n'est pas au top de sa forme, il a un temps de jeu réduit à Milan, il était blessé avant mais il est très adroit devant le but», a-t-il dit.

Concernant Mateta, qui a fêté sa première titularisation en bleu à 28 ans en doublant la mise, Deschamps a noté que la partie n'avait «pas été facile pour lui dans l'axe avec des grands gabarits».

«Il n'a pas eu beaucoup de ballons en première période. J'aurais aimé qu'il y ait plus de centres parce que c'est un joueur efficace dans la surface, mais pouvoir marquer ce but est une très bonne chose pour lui», a-t-il également affirmé à propos de l'attaquant de Crystal Palace.

