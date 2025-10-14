  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Equipe de France Didier Deschamps fulmine : «Cela ne doit pas nous arriver»

Nicolas Larchevêque

14.10.2025

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a regretté le relâchement de ses joueurs sur le deuxième but islandais lundi à Reykjavik (2-2), qui a empêché les Bleus de s'imposer en qualifications du Mondial 2026.

Agence France-Presse

14.10.2025, 11:25

«On manquait de percussion en première période. On a fait plus en deuxième période, ce qui nous a permis de mener, mais malheureusement on s'est sans doute un peu trop relâchés. On ne doit pas prendre ce deuxième but. Ils n'ont pas d'occasions, ils ont deux tirs cadrés, ça fait deux buts. Ils ont fait l'inverse contre l'Ukraine (ndlr : vendredi, défaite 5-3) avec six tirs cadrés, 5 buts encaissés. On a fait défensivement une erreur sur ce deuxième but», a expliqué Deschamps en conférence de presse d'après-match.

«Cela ne doit pas nous arriver. On était peut-être encore en train de fêter notre deuxième but. On se fait transpercer haut, on est mal positionnés. Le porteur de balle n'est pas cadré et on est certainement trop haut aussi», a ajouté le technicien.

Qualifs Mondial 2026. L’Allemagne gère, la France piétine, la Belgique s’embrase

Qualifs Mondial 2026L’Allemagne gère, la France piétine, la Belgique s’embrase

Deschamps a également pesté contre l'arbitrage, estimant que l'ouverture du score des Islandais n'était pas valable. «Le premier but n'y est pas. Je l'ai revu plusieurs fois, il y a faute (ndlr : du buteur Victor Palsson sur Manu Koné). Je ne vais pas résumer le match là-dessus mais avec zéro occasion, ils mènent 1-0 à la mi-temps. Mais je n'enlève rien à cette équipe islandaise, qui a montré qu'elle avait de la qualité», a-t-il indiqué.

Nkunku et Mateta salués

Deschamps a aussi loué les prestations des deux buteurs français, Christopher Nkunku et Jean-Philippe Mateta, qui ont sauvé les apparences en l'absence des cadres de l'attaque, tous blessés (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Désiré Doué).

Nkunku «a eu une première période où il était plus dans la gestion. Il a cette capacité à pouvoir rentrer, percuter. Il n'est pas au top de sa forme, il a un temps de jeu réduit à Milan, il était blessé avant mais il est très adroit devant le but», a-t-il dit.

«Il doit être respecté». Nouvelles tensions entre le PSG et l’équipe de France !

«Il doit être respecté»Nouvelles tensions entre le PSG et l’équipe de France !

Concernant Mateta, qui a fêté sa première titularisation en bleu à 28 ans en doublant la mise, Deschamps a noté que la partie n'avait «pas été facile pour lui dans l'axe avec des grands gabarits».

«Il n'a pas eu beaucoup de ballons en première période. J'aurais aimé qu'il y ait plus de centres parce que c'est un joueur efficace dans la surface, mais pouvoir marquer ce but est une très bonne chose pour lui», a-t-il également affirmé à propos de l'attaquant de Crystal Palace.

Archive sur Didier Deschamps

Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Le bilan de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Le sélectionneur de l'équipe de France a confirmé ce mercredi 8 janvier qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026 organisée en Amérique du Nord.

08.01.2025

Les plus lus

Célébré à l'étranger, Trump de moins en moins prophète en son pays
«Cette absence de corps n'est pas une preuve en moins, c'est une sauvagerie en plus»
Laurence Boccolini: «Je n'ai pas compris ce qui s'est passé»
Qui est «Porky», cet ultra-conservateur qui fait sensation dans son pays ?
Espagne: mort dans son appartement depuis 15 ans!