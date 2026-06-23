Le sélectionneur de la France Didier Deschamps, actuellement à la Coupe du monde de football, a été endeuillé par le décès de sa mère.

Didier Deschamps, actuellement à la Coupe du monde, a été endeuillé par le décès de sa mère.

Deschamps va rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF). Il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I au Mondial.

«Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d'apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques», a indiqué la FFF dans un communiqué.

En son absence, c'est son adjoint, Guy Stéphan, qui dirigera le groupe jusqu'à son retour au camp de base des Bleus à Waltham dans le Massachusetts. Déjà qualifiée pour les 16e de finale après ses victoires contre le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0), la France va tenter de terminer en tête de son groupe face à la Norvège d'Erling Haaland vendredi à Foxborough.