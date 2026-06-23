Le sélectionneur Didier Deschamps a été endeuillé par le décès de sa mère. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques, a annoncé mardi la Fédération française de football (FFF).

Didier Deschamps rentre en France pour les obsèques de sa maman

Football Didier Deschamps va rentrer en France pour le décès de sa mère

Il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I au Mondial.

«Didier Deschamps ne pourra pas assurer les entraînements avant la rencontre Norvège-France. Il ne pourra pas non plus être présent sur le banc vendredi pour le dernier match du groupe I. Le sélectionneur national a eu la douleur, ce matin, d'apprendre le décès de sa maman. Il va rentrer en France pour assister à ses obsèques», a indiqué la FFF dans un communiqué.

En son absence, c'est son adjoint, Guy Stéphan, qui dirigera le groupe jusqu'à son retour au camp de base des Bleus à Waltham dans le Massachusetts.

Déjà qualifiée pour les 16e de finale après ses victoires contre le Sénégal (3-1) et l'Irak (3-0), la France va tenter de terminer en tête de son groupe face à la Norvège d'Erling Haaland vendredi à Foxborough.