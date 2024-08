Kylian Mbappé, muet lors des deux premières rencontres de Liga avec le Real Madrid, «a toujours marqué des buts et en marquera encore» dans son nouveau club, a estimé Didier Deschamps jeudi.

AFP Clara Francey

Si elle a marqué en Supercoupe d'Europe, l'ancienne star du Paris SG, arrivée cet été à Madrid, a paru empruntée et inefficace à Majorque et contre Valladolid au Bernabeu.

Kylian Mbappé «est avec des joueurs différents, une organisation différente, même si ce sont de grnads joueurs autour de lui, il y a forcément des automatismes à trouver, ça se fait pas en claquant des doigts», l'a défendu Didier Deschamps en conférence de presse au siège de la Fédération française de football (FFF), où il dévoilait sa liste pour le prochain rassemblement des Bleus.

«Mais il s'adapte bien, je l'ai vu plutôt en jambes avec du jus, il a toujours marqué des buts et en marquera encore», a ajouté Didier Deschamps.

«Evidemment là-bas il y a une exigence encore plus élevée, mais il a tout pour que ça se passe bien et même très bien» dans le club détenteur du plus grand nombre de titres (15) en Ligue des champions, a conclu «DD».