L'ancien attaquant international uruguayen Diego Forlan a été nommé sélectionneur de l'Uruguay. La Fédération l'a annoncé dans un bref communiqué publié jeudi.

Football L’Uruguay confie sa sélection à l’une de ses plus grandes légendes

Forlan, 47 ans, succède à l'Argentin Marcelo Bielsa, qui a fait les frais, après un bail de trois ans, de l'élimination de la Celeste dès la phase de poules du Mondial 2026.

Forlan, ancien avant-centre de l'Inter Milan notamment, prend non seulement la direction de l'équipe nationale, mais aussi de la sélection d'Uruguay des moins de vingt ans en vue du tournoi continental de la catégorie en janvier 2027.

Troisième meilleur buteur de l'histoire de la sélection sud-américaine (36 buts en 112 matches), Forlan avait été désigné meilleur joueur de la Coupe du monde 2010, où il avait porté son équipe jusqu'en demi-finales. Il a également remporté la Copa America en 2011, le dernier titre majeur de l'Uruguay.

Sa carrière d'entraîneur est beaucoup moins riche que celle de joueur: depuis son court passage (11 matches) au CA Penarol (D1 uruguayenne) en 2020, il n'a dirigé qu'un club de deuxième division, durant 12 rencontres, l'année suivante.