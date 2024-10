Diletta Leotta et Loris Karius ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage par une escapade romantique à New York, entre détente et nouveaux projets professionnels.

Diletta Leotta et Loris Karius ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage par une escapade à New York.

Alors que leur fille Aria est restée à la maison, Loris Karius a regardé le GP de F1 à Austin, où Ferrari a triomphé.

Actuellement, Karius est au chômage et cherche un club en Italie pour être près de sa famille.

Diletta Leotta, quant à elle, se prépare à son nouveau rôle d'animatrice de l'émission "La Talpa".

Diletta Leotta et Loris Karius ont passé des vacances romantiques à New York, laissant leur fille Aria à la maison. Malgré une multitude de commentaires critiques sur les réseaux sociaux concernant l'absence de l'enfant, le couple a choisi de célébrer leur deuxième anniversaire de mariage ensemble, Leotta partageant quelques photos du voyage sur les réseaux sociaux.

Loris Karius a profité de l'occasion pour regarder le Grand Prix de Formule 1 à Austin, au Texas, où Ferrari a réalisé un doublé grâce aux pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Karius à la recherche d'un club

Le contrat de Loris Karius avec Newcastle United a expiré l'été dernier. Actuellement, le gardien allemand est toujours au chômage et à la recherche d'un nouveau club.

Bien qu'il ait reçu quelques offres concrètes, l'ancien cerbère de Liverpool n'a encore signé avec aucune équipe. Son objectif serait de se rapprocher de sa famille en Italie, où il vit avec sa compagne Diletta Leotta et leur fille.

Le joueur de 31 ans a exprimé son intérêt pour la Serie A, mais n'a pour l'instant signé avec aucun club italien. Ces derniers mois, les médias transalpins ont dévoilé quelques rumeurs de transfert qui l’envoyaient à la Roma, à Monza ou encore au Torino.

De son côté, Diletta Leotta se prépare à présenter l'émission «La Talpa».

Le couple semble proche et heureux, laissant derrière lui les rumeurs d'une prétendue crise. Leur fille Aria, née il y a un peu plus d'un an, est au centre de l'attention, mais Leotta et Karius ont choisi cette fois-ci de prendre un petit moment rien que pour eux, compte tenu de leurs nouveaux engagements.