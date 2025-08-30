  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Le Portugal veut «honorer la mémoire» de Diogo Jota

Clara Francey

30.8.2025

La mémoire de Diogo Jota, décédé brutalement en juillet, est «un facteur d'union, de motivation et de responsabilité» pour les joueurs de l'équipe du Portugal, a affirmé vendredi le sélectionneur Roberto Martinez avant l'ouverture des qualifications pour le Mondial-2026.

Diogo Jota sous le maillot du Portugal en juin dernier.
Diogo Jota sous le maillot du Portugal en juin dernier.
IMAGO/Sebastian Frej

Agence France-Presse

30.08.2025, 18:54

«C'est notre premier rassemblement sans Diogo Jota. Nous voulons honorer sa mémoire tous les jours», a déclaré l'entraîneur espagnol lors d'une conférence de presse pour annoncer la liste des joueurs qui affronteront l'Arménie puis la Hongrie, les 6 et 9 septembre.

Décès tragique de Diogo Jota. «C'est inconcevable» - Liverpool, Ronaldo et le monde du foot sous le choc

Décès tragique de Diogo Jota«C'est inconcevable» - Liverpool, Ronaldo et le monde du foot sous le choc

«L'absence de Diogo est un facteur d'union, de motivation et de responsabilité, parce que Diogo voulait gagner le Mondial», a-t-il ajouté en précisant que le N.21 porté par l'attaquant de Liverpool en sélection sera dorénavant arboré par le milieu Ruben Neves.

Diogo Jota est mort dans un accident de voiture avec son frère André Silva, provoquant une vague d'émotion à travers le monde du football et au-delà.

Il venait de se marier.... Star de Liverpool, Diogo Jota meurt tragiquement à 28 ans

Il venait de se marier...Star de Liverpool, Diogo Jota meurt tragiquement à 28 ans

Le Portugal débutera sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe du monde par un déplacement en Arménie le samedi 6 septembre, suivi trois jours plus tard par une visite en Hongrie. L'Irlande est la quatrième équipe versée dans ce groupe F.

La liste de 23 joueurs dévoilée vendredi par Roberto Martinez est notamment marquée par l'absence de l'attaquant de l'AC Milan Rafael Leao, indisponible en raison de problèmes physiques.

En revanche, le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo est lui toujours là, à 40 ans.

Mort de Diogo Jota : «Je n'arrive pas à comprendre»

Mort de Diogo Jota : «Je n'arrive pas à comprendre»

Les fans de Liverpool apportent des fleurs et des écharpes du club pour rendre hommage devant Anfield à Diogo Jota, décédé dans un accident de voiture.

04.07.2025

Les plus lus

«Trump est mort» : la folle rumeur qui a enflammé la Toile
Une célèbre milliardaire suisse est décédée
«La gestion de ce drame fut désastreuse» - Le Valais présente ses excuses
Mobilisation inespérée à la Vallée de Joux
Conditions dantesques et abandon du favori : nuit agitée sur l’UTMB
Le Secrétaire général Alain Berset hospitalisé