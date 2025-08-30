La mémoire de Diogo Jota, décédé brutalement en juillet, est «un facteur d'union, de motivation et de responsabilité» pour les joueurs de l'équipe du Portugal, a affirmé vendredi le sélectionneur Roberto Martinez avant l'ouverture des qualifications pour le Mondial-2026.

Diogo Jota sous le maillot du Portugal en juin dernier. IMAGO/Sebastian Frej

Agence France-Presse Clara Francey

«C'est notre premier rassemblement sans Diogo Jota. Nous voulons honorer sa mémoire tous les jours», a déclaré l'entraîneur espagnol lors d'une conférence de presse pour annoncer la liste des joueurs qui affronteront l'Arménie puis la Hongrie, les 6 et 9 septembre.

«L'absence de Diogo est un facteur d'union, de motivation et de responsabilité, parce que Diogo voulait gagner le Mondial», a-t-il ajouté en précisant que le N.21 porté par l'attaquant de Liverpool en sélection sera dorénavant arboré par le milieu Ruben Neves.

Diogo Jota est mort dans un accident de voiture avec son frère André Silva, provoquant une vague d'émotion à travers le monde du football et au-delà.

Le Portugal débutera sa campagne de qualification pour la prochaine Coupe du monde par un déplacement en Arménie le samedi 6 septembre, suivi trois jours plus tard par une visite en Hongrie. L'Irlande est la quatrième équipe versée dans ce groupe F.

La liste de 23 joueurs dévoilée vendredi par Roberto Martinez est notamment marquée par l'absence de l'attaquant de l'AC Milan Rafael Leao, indisponible en raison de problèmes physiques.

En revanche, le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo est lui toujours là, à 40 ans.