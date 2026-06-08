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«Mon objectif est atteint» Divock Origi prend sa retraite du football professionnel

ATS

8.6.2026 - 19:39

L'attaquant belge Divock Origi, international à 32 reprises avec les Diables Rouges, a annoncé lundi qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel. Et ce à l'âge 31 ans.

,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

08.06.2026, 19:39

«Mon objectif en tant que joueur est atteint. J'ai réalisé mes rêves d'enfant de jouer sur les plus grandes scènes et de remporter les plus grands trophées», a écrit le Belge sur son compte Instagram, six mois après son départ prématuré de l'AC Milan... et plus de deux ans après sa dernière apparition sur les terrains (le 21 avril 2024 avec Nottingham Forest).

Vainqueur de la Ligue des champions en 2019 puis champion d'Angleterre en 2020 avec Liverpool (41 buts en 175 matches sous le maillot du LFC), Origi avait notamment marqué les esprits en inscrivant un doublé face au FC Barcelone en demi-finales retour de C1 pour valider l'improbable qualification du club anglais après une défaite 3-0 à l'aller.

L'avant-centre formé à Lille avait ensuite marqué le deuxième but des Reds en finale contre Tottenham pour sceller le sixième sacre du Liverpool FC dans la compétition.

«Profite de ta retraite, Divock», a réagi le club du nord-ouest de l'Angleterre, qui a adressé ses «félicitations» à Origi pour sa «brillante carrière».

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