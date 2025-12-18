  1. Clients Privés
Football Choc en Equateur : un international assassiné par balles

Clara Francey

18.12.2025

Le joueur de football international équatorien Mario Pineida a été assassiné par balles mercredi dans la ville portuaire de Guayaquil, a annoncé son club, le Barcelona SC.

Mario Pineida sous les couleurs de Fluminense en 2022.
Mario Pineida sous les couleurs de Fluminense en 2022.
IMAGO/Fotoarena

Agence France-Presse

18.12.2025, 08:46

Pineida, défenseur de 33 ans, avait disputé avec l'équipe d'Equateur les éliminatoires pour les Coupes du monde de Russie 2018 et du Qatar 2022. Il avait été champion d'Equateur en 2016 avec le Barcelona, et avait également joué au sein du club brésilien de Fluminense.

Le ministère équatorien de l'Intérieur a confirmé les faits, ajoutant qu'une unité spéciale de la police «travaille sur l'affaire».

Selon le site d'informations Primicias, Pineida a été abattu par deux personnes se déplaçant à moto, qui ont également tiré sur la mère du joueur et sur une autre femme, dont on ignore si elles ont été touchées.

Le Barcelona SC a demandé à ses supporters, sur le réseau social X, de «dire une prière pour le repos de son âme et pour le courage de toute la famille».

Longtemps considéré comme un havre de paix en Amérique latine, l'Equateur est frappé ces dernières années par une spectaculaire flambée de violences, des gangs rivaux liés aux cartels mexicains et colombiens se disputant le contrôle du trafic de drogue.

Le port de Guayaquil, un des points de sortie de la cocaïne produite dans les pays voisins, la Colombie et le Pérou, est particulièrement touchée par cette guerre entre organisations criminelles.

