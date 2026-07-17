Le Genevois Johan Manzambi quitte le SC Fribourg et la Bundesliga pour Aston Villa, a annoncé le club de Premier League vendredi. Le milieu de terrain de 20 ans s'y est engagé de manière définitive.

Aucune précision n'a été apportée par le club quant à la durée ni au montant du transfert à ce stade. Sous contrat jusqu'en 2030 avec la formation allemande, l'international suisse a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le quatrième de Premier League 2025/26, le championnat le plus compétitif au monde. L'une des révélations de la Coupe du monde (3 buts et deux passes décisives en trois matches) était pressentie à Newcastle, mais c'est finalement les Villans qui ont raflé la mise.

Une progression fulgurante

Après avoir débuté le Mondial 2026 avec le statut de remplaçant, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable après son doublé face à la Bosnie lors de la 2e rencontre de phase de groupes. Relégué hors du terrain lors du 8e puis du quart de finale suite à une contusion au genou gauche survenue à l'entraînement, son inspiration offensive avait cruellement manqué à la Suisse lors de la défaite 3-1 ap face à l'Argentine samedi.

Formé à Servette, le Genevois a rejoint le club de Fribourg-en-Brisgau en janvier 2023, alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Il a alors rapidement fait ses preuves chez les espoirs, avant de s'engager au sein de l'équipe A dès la saison 2024/25.

Auteur de sept buts lors de la saison écoulée, Manzambi a contribué à l'accession du SC Fribourg en finale d'Europa League, où le club allemand s'est incliné 3-0 face à ... Aston Villa. En Angleterre, il rejoint un effectif dirigé par Unai Emery et qui disputera la Ligue des champions à venir.

Une somme record pour un Suisse ?

Si aucun détail n'a été révélé par le club de Birmingham, son transfert a agité les médias britanniques ces derniers jours. Selon le média Sky, Aston Villa pourrait avoir dépensé près de 70 millions d'euros, dont 10 millions en bonus, pour s'offrir le Genevois. Jusqu'ici, la palme du transfert le plus onéreux concernant un Suisse était détenue depuis 2016 par Granit Xhaka.

L'actuel capitaine de l'équipe nationale avait été recruté par Arsenal pour la somme de 45 millions d'euros au Borussia Mönchengladbach. Derrière lui figurent le Vaudois Dan Ndoye (passé de Bologne à Nottingham pour 42 millions l'été dernier) et Ardon Jashari (transféré de Bruges à l'AC Milan pour 36 millions d'euros en 2025.



