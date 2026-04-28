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Mondial 2026 Le Brésil devra composer sans Militao, opéré à une cuisse

ATS

28.4.2026 - 14:23

Le défenseur brésilien du Real Madrid Eder Militao devrait être indisponible plusieurs mois et contraint de déclarer forfait pour le Mondial 2026 avec la Seleção. Il a été opéré avec succès à la cuisse gauche, selon son club.

Éder Militão a accumulé les blessures ces derniers mois.
Éder Militão a accumulé les blessures ces derniers mois.

Keystone-SDA

28.04.2026, 14:23

«Notre joueur Éder Militão a subi aujourd'hui (mardi) une intervention chirurgicale réussie pour une rupture du tendon proximal du biceps fémoral de la jambe gauche», écrit le Real Madrid dans un communiqué, sans préciser la durée de l'absence.

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Opéré dans une clinique en Finlande, sous la supervision des des services médicaux du club, le défenseur de 28 ans «commencera sa rééducation dans les prochains jours». Son absence est estimée à au moins cinq mois selon la presse espagnole et brésilienne.

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Victime de blessures successives depuis deux ans, dont deux ruptures des ligaments croisés, Militao devrait donc manquer la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada, et au Mexique (11 juin – 19 juillet). Un énorme coup dur pour le joueur comme pour son sélectionneur Carlo Ancelotti, son ancien coach à Madrid, qui le considère comme «l'un des meilleurs défenseurs du monde».

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