L'attaquant Edinson Cavani a officialisé mercredi soir son départ du club argentin de Boca Juniors, trois ans après son arrivée. L'Uruguayen de 39 ans n'a toutefois pas annoncé la fin de sa carrière.

L'ancien joueur du PSG, de Naples ou de Manchester United notamment, a résilié son contrat avec Boca, qu'il avait rejoint en juillet 2023, confirmant les informations des médias comme ESPN et Olé évoquant la veille un départ imminent.

Il était arrivé dans le club le plus populaire d'Argentine avec d'énormes attentes, séduit par une nouvelle expérience qui lui donnait, a-t-il poursuivi, «encore plus de raisons» de se motiver «et de se donner à 100% chaque match».

«El Matador», qui quitte Boca sans y avoir remporté un titre, a cependant reconnu qu'il avait ensuite dû traverser des «moments difficiles» qui l'ont privé de la possibilité de «laisser une empreinte» au sein du club.

Handicapé par des blessures à répétition, l'Uruguayen n'a pas pesé ne disputant que 81 matches, dont 27 en intégralité en trois ans, pour 28 buts. Il ne faisait pas partie des plans de Rodolfo Arruabarrena, le nouvel entraîneur de Boca.

L'ancien attaquant de La Celeste, dont il a défendu les couleurs pendant 15 ans (136 sélections, 58 buts), a remporté une Coupe d'Italie avec Naples, six titres de champions de France, cinq Coupes de France, quatre Trophées des champions et six Coupes de la Ligue, tous avec le PSG, ainsi qu'un championnat d'Uruguay avec Danubio.