FA Cup Cuisante élimination pour Sunderland et Granit Xhaka

ATS

8.3.2026 - 17:16

Le parcours de Sunderland en FA Cup a pris fin dimanche en 8es de finale. Les Black Cats de Granit Xhaka ont été éliminés par Port Vale, un club de troisième division (1-0).

Les Black Cats de Granit Xhaka ont été éliminés par Port Vale, un club de troisième division (1-0).
Les Black Cats de Granit Xhaka ont été éliminés par Port Vale, un club de troisième division (1-0).
IMAGO/Pro Sports Images

Keystone-SDA

08.03.2026, 17:19

Auteur d'une bonne saison pour son retour en Premier League, Sunderland a donc échoué en Coupe face à la lanterne rouge de League One (3e division). Le seul but du match a été inscrit par l'international néo-zélandais Ben Waine à la 29e, alors que Xhaka n'a fait son apparition sur le pré qu'en fin de match (83e).

Port Vale sera le seul représentant de League One en quart de finale après l'élimination de Mansfield la veille face à Arsenal (2-1).

