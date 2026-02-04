Tenant du trophée, le FC Bâle a été sorti en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Rhénans ont perdu 2-1 à Saint-Gall.

Les galères se poursuivent par Shaqiri et le FC Bâle. IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-ATS Clara Francey

Le succès des Brodeurs est mérité, car ils ont globalement dominé les débats. Ils ont marqué dès la 1re minute par Baldé et auraient pu creuser l'écart en première mi-temps. Le FCB a haussé son niveau de jeu à la reprise et égalisé grâce à Koloto (65e).

Mais Saint-Gall a repris l'ascendant ensuite, se créant plusieurs occasions nettes. Alors que les prolongations semblaient se profiler, Boukhalfa a donné la qualification aux Saint-Gallois à la 93e.

Stephan Lichtsteiner a donc subi un troisième revers en autant de matches depuis son arrivée sur le banc des Rhénans. Les dirigeants doivent peut-être commencer à regretter de s'être séparés de Ludovic Magnin...