Coupe de Suisse Éliminé par St-Gall, le FC Bâle poursuit sa descente aux enfers

Clara Francey

4.2.2026

Tenant du trophée, le FC Bâle a été sorti en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Les Rhénans ont perdu 2-1 à Saint-Gall.

Les galères se poursuivent par Shaqiri et le FC Bâle.
IMAGO/STEINSIEK.CH

Keystone-ATS

04.02.2026, 22:14

Le succès des Brodeurs est mérité, car ils ont globalement dominé les débats. Ils ont marqué dès la 1re minute par Baldé et auraient pu creuser l'écart en première mi-temps. Le FCB a haussé son niveau de jeu à la reprise et égalisé grâce à Koloto (65e).

Mais Saint-Gall a repris l'ascendant ensuite, se créant plusieurs occasions nettes. Alors que les prolongations semblaient se profiler, Boukhalfa a donné la qualification aux Saint-Gallois à la 93e.

Coupe de Suisse. Fantastique SLO, qui élimine Lucerne et se hisse en demies !

Coupe de SuisseFantastique SLO, qui élimine Lucerne et se hisse en demies !

Stephan Lichtsteiner a donc subi un troisième revers en autant de matches depuis son arrivée sur le banc des Rhénans. Les dirigeants doivent peut-être commencer à regretter de s'être séparés de Ludovic Magnin...

Europa League. Sale soirée pour les Suisses : YB et Bâle éliminés dès la phase de ligue !

Europa LeagueSale soirée pour les Suisses : YB et Bâle éliminés dès la phase de ligue !

