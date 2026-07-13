Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont réservé un accueil triomphal lundi soir à Oslo à l'équipe de Norvège, quart de finaliste au Mondial-2026, le meilleur résultat de son histoire.

Malgré l'élimination face à l'Angleterre, environ 100 000 norvégiens se sont retrouvés à Oslo pour fêter, une dernière fois, ce parcours historique.🫶🇳🇴 pic.twitter.com/sBHGhv3MRK

Un retour digne des champions Éliminée mais acclamée: la Norvège reçoit un accueil historique à Oslo

Environ 90.000 personnes se sont massées dans la ville pour fêter cette performance historique, a déclaré le chef des opérations de la police Lars Kostveit à l'agence NTB.

La Norvège a été éliminée samedi par l'Angleterre 2 à 1 après prolongation, réalisant son meilleur parcours à l'occasion de sa quatrième participation à la Coupe du monde.

La place du Palais royal était noire de monde quand l'équipe scandinave s'est assise vers 21H30 (19H30 GMT) devant la foule pour entamer le désormais fameux «Ro» viking: mimer les mouvements de la rame en scandant «ro» (ramer en norvégien), qui fait office de chant de ralliement des supporters norvégiens et de leurs joueurs.

Pendant ce temps, le prince héritier Haakon menait le mouvement de la foule et de l'équipe en frappant un tambour.

Le prince héritier Haakon donne le rythme tandis que le peuple norvégien et l'équipe nationale rament à l'unisson. Quelles belles images. 🥲🇳🇴pic.twitter.com/1kTYHAjbLY — Nordisk Norvège 🇳🇴 (@NordiskNorvege) July 13, 2026

«C'est tout simplement incroyable de voir tout le soutien que nous recevons et à quel point tout le pays est derrière nous. Tant de joie, de sourires et de bonne humeur. C'est vraiment fantastique» Martin Ødegaard Capitaine de la Norvège

L'attaquant star Erling Haaland était absent des célébrations avec le public, NRK indiquant qu'il devait prendre un avion. Il avait cependant assisté auparavant à la réception donnée par le roi Harald pour féliciter le onze norvégien.

L'avion transportant les joueurs norvégiens avait atterri avec un retard important lundi soir, peu après 19 heures (17H GMT) à Oslo. Après l'atterrissage, les joueurs sont montés directement dans le car qui les a conduits au palais. De nombreux supporters norvégiens les attendaient tout au long de la route, vêtus de maillots et brandissant des drapeaux.