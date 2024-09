Elodie Crausaz quitte la RTS: «Je me réjouis de rentrer à la maison»

blue Sport se renforce en Suisse romande avec l’engagement de la journaliste et présentatrice Elodie Crausaz. Elle fera, dès le 1er janvier 2025, son retour dans une rédaction qu’elle connaît bien pour y avoir déjà travaillé entre 2015 et 2019.

De 2019 à 2024, Elodie a travaillé pour la RTS. Elle y présentera de nombreuses émissions de football, entourage d’Euro, des émissions autour de la Ligue des Champions, « Sport Dimanche » et plus récemment le plateau depuis Paris pour les Jeux Olympiques 2024. RTS

blue News Barman Nicolas

Elodie Crausaz a déjà une expérience de plus de 20 ans dans le domaine des médias. Elle a débuté comme pigiste dans la presse écrite avant de s’installer derrière un micro pendant de nombreuses années. Entre 2007 et 2015 elle a présenté principalement les émissions matinales sur LFM et Radio Fribourg.

C’est à Teleclub (ancien nom de blue Sport) que la grande aventure télévisuelle a commencé pour Elodie. C’est à travers la présentation d’émission de highlights et de studios d’entourage de matches en direct sur le football suisse et international, qu’elle s’est forgé son style si charismatique. Elodie est rapidement devenue un visage et une voix qui comptent dans le paysage audiovisuel romand.

De 2019 à 2024, Elodie rejoint la RTS. Elle y présentera de nombreuses émissions de football, entourage d’Euro, des émissions autour de la Ligue des Champions, « Sport Dimanche » et plus récemment le plateau depuis Paris pour les Jeux Olympiques 2024. De plus Elodie Crausaz a commenté, en direct, des rencontres du championnat suisse de football, de coupe de Suisse, de ligue des Nations ou encore du Mondial féminin.

Les réactions d'Alex Burkhalter et Elodie Crausaz

Alex Burkhalter directeur rédaction blue Sport Suisse romande : « C’est formidable de voir revenir dans notre équipe de blue Sport une journaliste de la trempe d’Elodie Crausaz. Elodie et sa personnalité solaire va non seulement nous apporter son expérience dans le domaine de la présentation, mais elle assumera également le commentaire de rencontres de football. Je me réjouis de pouvoir retravailler avec Elodie et développer encore plus nos émissions. »

Elodie Crausaz : « Je suis très heureuse et honorée de retrouver ce terrain de jeu passionnant au sein d’une équipe talentueuse et enthousiaste. Ensemble, nous continuerons de faire vivre des émotions intenses à notre public. Ce nouveau défi est une source d’énergie incroyable. Je me réjouis de rentrer à la maison. »