Rodri va se faire opérer du dos lundi, a confirmé vendredi son nouvel entraîneur Enzo Maresca. Le milieu de terrain espagnol de Manchester City a été sacré champion du monde dimanche dernier.

«Comme vous l'avez dit, il va se faire opérer lundi. Il a besoin de vacances et de repos, d'une bonne récupération, et ensuite il sera de retour parmi nous», a déclaré le technicien italien, successeur de Pep Guardiola sur le banc de City, confirmant les informations de la presse britannique.

Interrogé au sujet de rumeurs évoquant un potentiel transfert du Ballon d'Or 2024 et meilleur joueur du Mondial 2026 au Real Madrid, l'ex-coach de Chelsea les a qualifiées de simples «spéculations».

«C'est tout à fait normal. L'Espagne a gagné la Coupe du monde, et Rodri était le meilleur joueur du tournoi, ou l'un des meilleurs. Tous les entraîneurs voudraient l'avoir dans leur équipe, car c'est un grand joueur», a-t-il ajouté.

"I think every manager wants to have Rodri"



Enzo Maresca gives an update on Rodri following Spain's win in the World Cup 💬 pic.twitter.com/xsotBmJ2Ro — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 24, 2026

Selon plusieurs médias espagnols, le capitaine de la Roja souhaiterait rejoindre le Real Madrid, qui aurait fait du milieu de terrain de 30 ans sa priorité pour renforcer son entrejeu.

Interrogé avant le Mondial 2026 sur cette possibilité, Rodri avait assuré qu'avoir évolué à l'Atlético Madrid, le club rival, ne l'empêchait pas de porter le maillot du Real dans le futur.