Breel Embolo est dans les temps pour l'Euro ATS

436 jours! C'est le temps qu'il a fallu à Breel Embolo pour retrouver le chemin des filets après sa grave blessure à un genou.

Le Bâlois compte valider la qualification des siens en Ligue des champions, dès dimanche à Montpellier, avant de songer à l'Euro.

Breel Embolo a savouré pleinement son but contre Clermont dimanche dernier. Ce but inscrit au terme d'une magnifique action collective où il a validé la passe décisive de Wissam Ben Yedder, acolyte de la saison dernière.

Ce but inscrit surtout après une disette de plus d'un an. Car la dernière fois que l'attaquant international suisse avait célébré, c'était en barrage retour d'Europa League, le 23 février 2023 contre le Bayer Leverkusen (2-3), avant de se faire sortir aux tirs au but par l'actuelle attraction européenne.

Ensuite, Monaco s'était délité jusqu'à rater de façon incompréhensible une qualification européenne, en même temps que Embolo commençait, lui, à sentir son genou vaciller. «Le match de Leverkusen nous a fait mal mentalement, se souvient-il. Il est resté trop longtemps dans nos têtes. Ajoutez à cela les blessures, dont la mienne, qui ont entaché la fin de saison...»

Dans les temps

Opéré le 11 août 2023 d'une rupture totale des ligaments croisés, Breel Embolo a, depuis, entamé un retour méthodique avec une ambition: revenir à la compétition en avril, et redevenir décisif pour se donner une chance de disputer l'Euro 2024 en Allemagne avec la sélection de Murat Yakin.

Il est dans ses objectifs. «J'ai toujours faim, expliquait-il la semaine dernière. Mon absence a été longue et difficile au niveau mental. Dans ce genre de moments, on évolue en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme.»

«Il sait motiver»

Physiquement, il s'est affiné. Il a travaillé fort pour retrouver son tonus musculaire afin, à nouveau, de «faire parler mes qualités physiques», lance-t-il.

Après un retour progressif sur trois matches (Brest, Lille, Lyon) et une première titularisation contre Clermont (4-1), face à qui il a inscrit le but du 2-1 essentiel dans la construction de la victoire, Embolo ne compte plus perdre de temps.

«Après une si longue absence, le fait de marquer lui a fait du bien mentalement», explique Adi Hütter. «Je suis très satisfait, il est en bonne forme physique», poursuit l'entraîneur après une nouvelle semaine de travail. «Si le week-end dernier, il a marqué un but fantastique et important, il peut jouer environ 70 minutes. C'est un accord entre nous. Comme il a beaucoup d'expérience, il a très bien géré sa semaine pour être prêt pour Montpellier.»

Mais surtout, Embolo apporte une énergie nouvelle dans un vestiaire qui apprécie son retour. «Il s'entend bien avec tout le monde, il sait motiver l'équipe, il a une aura pour ça, indique son coéquipier Wilfried Singo. On sait ce qu'il a enduré et son retour nous fait du bien. Il marque et va nous aider pour la suite.»

«Le groupe m'avait énormément manqué, d'autant que je n'aime pas donner mon avis quand je ne suis pas directement impliqué, reconnaît Breel Embolo. C'est plus simple d'être de nouveau à l'intérieur. Moi, je suis quelqu'un de positif mais je n'aime pas perdre.»

«On est là où on veut être»

C'est avec cet état d'esprit qu'il devrait encore conduire l'attaque monégasque dimanche à Montpellier, où un simple match nul assurerait la qualification directe en phase de poules de la prochaine Ligue des champions. «On est là où on veut être, conclut-il. Mais il reste encore des matches importants pour sécuriser cette qualification» et terminer à la deuxième place, objectif énoncé par Hütter pour cette fin de saison.

