Qualifs Mondial 2026 En démonstration face à la Suède, la Nati n’est plus qu’à un pas du Mondial

ATS

15.11.2025 - 22:43

La Suisse devrait sauf tremblement de terre disputer la Coupe du monde 2026. Victorieuse de la Suède samedi à Genève (4-1), elle doit toutefois attendre mardi et son match au Kosovo pour officialiser sa qualification.

15.11.2025

15.11.2025, 22:43

16.11.2025, 01:11

La Suisse devrait sauf tremblement de terre disputer le Mondial 2026. Victorieuse de la Suède samedi à Genève (4-1), elle doit toutefois attendre mardi pour valider sa qualification au Kosovo.

Le succès du Kosovo en Slovénie (2-0) prolonge en effet le suspense dans ces qualifications pour le Mondial nord-américain. Mais avec sa différence de but largement favorable, seule une improbable défaite par six buts d'écart mardi à Pristina priverait la Suisse d'une qualification.

Sans Remo Freuler (blessé et remplacé par Michel Aebischer), la Suisse a parfaitement entamé la rencontre dans un Stade de Genève à guichets fermés (26'458 spectateurs). Elle a pris l'avantage dès la 12e minute sur un but de Breel Embolo, son 4e dans ces qualifications. L'attaquant bâlois était à la réception d'un centre à ras de terre de Dan Ndoye, qui a fait la différence sur le côté droit de l'attaque helvétique.

Premier but encaissé

L'ouverture du score acquise, les hommes de Murat Yakin se sont contentés de gérer leur avantage face à une Suède qui évoluait sans ses attaquants stars Alexander Isak (entré en jeu à la 63e) et Viktor Gyökeres. Et alors qu'ils n'avaient pas encaissé le moindre but lors des cinq matches précédents, ils ont craqué sur la première occasion scandinave.

Sur un centre mal renvoyé par la défense suisse, Benjamin Nygren a surpris Gregor Kobel d'une reprise de volée que le gardien aurait peut-être pu détourner avec une main un peu plus ferme (33e). Le portier du Borussia Dortmund s'est toutefois bien rattrapé devant Alexander Bernhardsson à la 45e, alors que la Suisse souffrait depuis l'égalisation suédoise.

Sans doute tenus au courant de l'évolution du score à Ljubljana, où le Kosovo menait déjà à la pause, les Helvètes sont revenus du vestiaire avec de meilleures intentions. Et ils ont su capitaliser sur une erreur suédoise pour reprendre l'avantage à l'heure de jeu.

Comme à Solna lors du match aller, Granit Xhaka a pris ses responsabilités pour transformer un penalty obtenu par Breel Embolo (60e). Ce dernier avait été déséquilibré dans la surface par le gardien Viktor Johansson, à la suite d'une passe en retrait très mal dosée de Gabriel Gudmundsson.

Dan Ndoye :

Dan Ndoye : "La clé ? Chacun joue parfaitement son rôle"

Réaction de l'ailier vaudois après la victoire 4-1 contre la Suède, un succès qui permet à la Nati d'être à un petit pas d'une qualification pour la Coupe du monde 2026.

15.11.2025

Les Romands marquent

Dans tous les bons coups à Genève, Embolo aurait pu donner deux longueurs d'avance à la Suisse, mais il a perdu son face-à-face avec Johansson quelques instants plus tard (61e). Un échec sans conséquence, puisque son passeur décisif Dan Ndoye s'est mué en buteur pour dispenser le public genevois d'une fin de match irrespirable.

Devenu la principale arme offensive de cette séduisante équipe de Suisse, le Vaudois a marqué le 3-1 au terme d'un mouvement vertical initié par Granit Xhaka et Ruben Vargas (75e). Et pour conclure la soirée sur une magnifique note, le Genevois Johan Manzambi a ajouté un quatrième but dans le temps additionnel.

Les joueurs de Murat Yakin auraient évidemment préféré valider leur qualification à domicile, devant le public suisse. Ils devront attendre leur déplacement au Kosovo pour composter leur billet pour l'Amérique du Nord. Mais leur participation à un sixième Mondial consécutif ne fait plus aucun doute.

