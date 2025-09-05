En larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»

Lionel Messi a vécu jeudi sa dernière rencontre en sélection sur le sol argentin. Émue aux larmes, «La Pulga» n’a toutefois pas annoncé sa retraite internationale et rêve toujours de disputer la Coupe du monde en 2026.

🥹 𝗪𝗢𝗪 : Lionel Messi 🇦🇷 est en sanglots avant le match de l’Argentine à Buenos Aires.



Peut-être son dernier match avec l’Albiceleste dans son pays.pic.twitter.com/uJDKdeEz0b — Actu Foot (@ActuFoot_) September 4, 2025

L’émotion était au rendez-vous jeudi à Buenos Aires. Non pas parce que l’Argentine, déjà qualifiée pour la Coupe du monde 2026, s’est largement imposée contre le Venezuela (3-0), mais parce que son icône a vécu ses dernières heures sous le maillot de l’Albiceleste au pays.

Lionel Messi, auteur d’un doublé, a en effet disputé son dernier match en sélection sur le sol argentin. La star de 38 ans a ainsi fondu en larmes dès l’échauffement, avant de se montrer très émue lors de l’hymne national aux côtés de ses trois enfants. Le public du Monumental l’a également acclamé à plusieurs reprises.

¡Oh oh oh! 🗣️ Suena el Himno Nacional Argentina en el último concierto de Leo de local y la emoción es total 🥺



🇦🇷 ARGENTINA - VENEZUELA 🇻🇪#ArgentinaXTelefe en https://t.co/S24R6EWDr8 con @giraltpablo, @jpvarsky y @sofimmartinez pic.twitter.com/oAJe4PO9Sv — telefe (@telefe) September 4, 2025

«C’est ce dont j'ai toujours rêvé»

Malgré ces adieux poignants, le joueur de l’Inter Miami n’a pas encore annoncé la fin de sa carrière internationale. «Pouvoir terminer de cette manière, c'est ce dont j'ai toujours rêvé», a confié l’octuple Ballon d’or à l’issue du match, selon les propos relayés par «Ouest France». «Pendant plusieurs années, j’ai ressenti de l’affection à Barcelone, et je la garde encore… Mon rêve était de la vivre ici, dans mon pays, avec mon peuple.»

Désormais, reste à savoir si Lionel Messi disputera ou non la Coupe du monde prévue aux États-Unis, au Canada et au Mexique en 2026. «La logique était que je n’y arrive pas (à ce Mondial) mais bon, on y est maintenant. Je suis excité, impatient. Ce qui est clair, c’est qu’aujourd’hui était le dernier match (en Argentine)», a-t-il reconnu. Son avenir en sélection demeure donc en suspens...

