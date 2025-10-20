  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Rendre possible l’impossible» En plein conte de fées, Mjällby écrit l’histoire du football suédois !

ATS

20.10.2025 - 22:15

Le club de Mjällby, hameau du sud de la Suède d'environ un millier d'habitants, a remporté lundi le championnat national. L'équipe a célébré son 1er titre à trois journées du terme de la compétition.

Keystone-SDA

20.10.2025, 22:15

20.10.2025, 22:59

«C'est vraiment libérateur de pouvoir vivre cela (avant même la fin du championnat), c'est quelque chose», s'est exclamé son entraîneur, Anders Torstensson, à la radio suédoise SR, avant d'ajouter qu'il n'était pas prêt de se coucher. Fondé en 1939, Mjällby AIF, dont le slogan est de «rendre possible l'impossible» s'est imposé 2-0 à l'extérieur face à l'IFK Göteborg.

Record de points en ligne de mire

Ancien officier puis directeur de lycée, Torstensson, 59 ans, a joué enfant sous les couleurs de Mjällby puis sur la pelouse de Strandvallen, le stade d'un hameau de 800 habitants Hällevik, en face du camping, où l'équipe est domiciliée depuis 1953. Avant même la fin de la rencontre à Göteborg, qui a remporté deux fois la Coupe de l'UEFA (en 1982 et 1987), les supporters de Mjällby – un millier au moins avaient fait le déplacement, ont tenté d'envahir la pelouse et le match a été interrompu temporairement.

«Je n'avais jamais pensé qu'une telle chose arriverait dans ma vie, je suis tellement heureux de faire partie de ce groupe, nous avons montré qu'un collectif peut aller incroyablement loin», a confié à la télévision HBO Max l'un des buteurs, Jacob Bergström. Avec encore trois journées de championnat à disputer, l'équipe au budget modeste compte 66 points et peut même songer à battre le record de points de la ligue sur une saison (67).

Les plus lus

«Je n'ai rien vu de tel sur d'autres parcours» - Le monde du golf en émoi
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»
Un Suisse recherché depuis 26 ans par les Etats-Unis a été arrêté
«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Malgré la défaite, le jeune Bernet marque les esprits
Carla Bruni-Sarkozy se demande « comment vont faire les séparés»