Le club de Mjällby, hameau du sud de la Suède d'environ un millier d'habitants, a remporté lundi le championnat national. L'équipe a célébré son 1er titre à trois journées du terme de la compétition.

Mjällby, o clube de uma vila piscatória com apenas 1500 habitantes, sagra-se campeão sueco pela primeira vez.



Um verdadeiro conto de fadas absolutamente histórico! 🤩🇸🇪pic.twitter.com/hmDtUgrZTD — B24 (@B24PT) October 20, 2025

Keystone-SDA ATS

«C'est vraiment libérateur de pouvoir vivre cela (avant même la fin du championnat), c'est quelque chose», s'est exclamé son entraîneur, Anders Torstensson, à la radio suédoise SR, avant d'ajouter qu'il n'était pas prêt de se coucher. Fondé en 1939, Mjällby AIF, dont le slogan est de «rendre possible l'impossible» s'est imposé 2-0 à l'extérieur face à l'IFK Göteborg.

Record de points en ligne de mire

Ancien officier puis directeur de lycée, Torstensson, 59 ans, a joué enfant sous les couleurs de Mjällby puis sur la pelouse de Strandvallen, le stade d'un hameau de 800 habitants Hällevik, en face du camping, où l'équipe est domiciliée depuis 1953. Avant même la fin de la rencontre à Göteborg, qui a remporté deux fois la Coupe de l'UEFA (en 1982 et 1987), les supporters de Mjällby – un millier au moins avaient fait le déplacement, ont tenté d'envahir la pelouse et le match a été interrompu temporairement.

«Je n'avais jamais pensé qu'une telle chose arriverait dans ma vie, je suis tellement heureux de faire partie de ce groupe, nous avons montré qu'un collectif peut aller incroyablement loin», a confié à la télévision HBO Max l'un des buteurs, Jacob Bergström. Avec encore trois journées de championnat à disputer, l'équipe au budget modeste compte 66 points et peut même songer à battre le record de points de la ligue sur une saison (67).