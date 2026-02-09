  1. Clients Privés
Foot féminin En pleine forme, Aurélie Csillag épate l’Angleterre

ATS

9.2.2026 - 10:13

Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Aurélie Csillag est en pleine forme.
Aurélie Csillag est en pleine forme.
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

09.02.2026, 10:13

09.02.2026, 10:30

Women's Super League

LE MATCH DE LA SEMAINE. La première victoire du FC Thoune féminin est enfin arrivée. Après avoir perdu tous leurs matches – sauf un nul – avant la trêve hivernale, les Bernoises ont remporté leur première victoire de la saison contre le FC Lucerne (4-2). L'attaque semble donc avoir été travaillée pendant la trêve hivernale. Avant la victoire contre Lucerne, Thoune n'avait marqué que 10 buts en douze matchs.

CLASSEMENT. Rien n'a changé en tête du classement. Servette Chênois mène toujours le bal après sa victoire 3-0 contre Zurich et reste invaincu, les Grasshoppers sont ses premiers poursuivants avec sept points de retard. En bas du classement, Thoune a dépassé Aara, qui est toujours en quête d'une première victoire après une défaite 3-0 contre YB.

Les Suissesses à l'étranger

ANGLETERRE. Aurélie Csillag est en pleine forme. Lors de la victoire 4-1 de Liverpool contre Aston Villa, elle a marqué le dernier but du match dans les arrêts de jeu, son premier en Super League anglaise. Noelle Maritz n'a quant à elle pas réussi à convaincre avec Aston Villa. Elle a été remplacée après 45 minutes.

ITALIE. La Juventus Turin a célébré une victoire 2-0 contre Côme. Les deux Suissesses Viola Calligaris et Lia Wälti étaient toutes deux sur le terrain dès le début du match. Environ cinq minutes avant la mi-temps, la capitaine de l'équipe nationale suisse a délivré l'assist pour le 1-0.

ESPAGNE. Sydney Schertenleib a remporté une victoire tranquille (3-0) avec Barcelone contre Logroño. L'attaquante de 19 ans a joué pendant les 90 minutes, mais n'est impliquée directement sur aucun des trois buts. Après une première mi-temps sans but, Barcelone a marqué le 1-0 à la 50e minute, le 3-0 tombant six minutes plus tard.

