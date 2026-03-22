L'ancien milieu offensif de l'Olympique de Marseille et de l'équipe de France, Dimitri Payet, a annoncé la fin de sa carrière dimanche au micro de Ligue 1 +, à la mi-temps de la rencontre entre l'OM et Lille pour le compte de la 27e journée de Ligue 1.

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La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Aujourd'hui à la veille de mes 39 ans, je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. C'est aujourd'hui. Il pleut, c'est pas pour rien», a déclaré le Réunionnais aux 38 sélections pour les Bleus, avec lesquels il a atteint la finale de l'Euro en 2016, disputé à domicile. En pleurs, submergé par l'émotion, Payet a expliqué ne pas vouloir s'inscrire «dans un projet où je ne pas être à 100%».

«Je préfère rendre mes plaques comme on dit dans le football mexicain», a poursuivi celui qui a porté les couleurs de Vasco de Gama au Brésil pour son dernier club. «Je ne serai jamais très loin des terrains», a-t-il encore précisé sur la pelouse du stade Vélodrome théâtre de ses plus beaux exploits.

Affaire extrasportive

En neuf saisons et 326 matches à l'OM (2013-2015 puis 2017 à 2023), entrecoupées d'un interlude en Premier League à West Ham, Payet aura inscrit 78 buts et donné 95 passes décisives sous le maillot olympien.

«Une performance reflet de l'empreinte qu'il laissera à jamais au sein de notre club et de notre championnat, dont il est le meilleur passeur de l'histoire», se félicitaient ses dirigeants au moment de son départ en 2023.

Le Réunionnais, également passé par Nantes, Saint-Etienne et Lille, n'aura toutefois jamais réussi à obtenir un titre avec l'OM, ni avec le Vasco de Gama qu'il a rejoint en 2023.

Avec la formation de Rio de Janeiro, il a disputé 77 matches, marqué 8 buts et réussi 16 passes décisives avec le Vasco mais en 2025, sa fin de saison a été marquée par une affaire extrasportive.

Fin mars, une avocate brésilienne a porté plainte à Rio pour «violence physique et psychologique» contre le joueur, avec lequel elle affirme avoir eu une relation amoureuse Selon la presse brésilienne, citant le procès-verbal de la police, le Français aurait reconnu une relation extraconjugale mais a nié les violences. Un procès est requis contre lui pour cette affaire au Brésil.