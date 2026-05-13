  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Le jackpot en MLS En trois ans, Lionel Messi a plus que... doublé son salaire !

Nicolas Larchevêque

13.5.2026

La superstar argentine Lionel Messi a plus que doublé en 2026 son salaire de base, qui s'élève cette année à 25 millions de dollars, depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023, selon des données publiées mardi par le syndicat des joueurs de la Ligue nord-américaine (MLS).

Lionel Messi peut avoir le sourire : son salaire a plus que doublé en trois ans en MLS.
Lionel Messi peut avoir le sourire : son salaire a plus que doublé en trois ans en MLS.
KEYSTONE

Agence France-Presse

13.05.2026, 08:59

Avec une rémunération annualisée garantie de plus de 28,3 millions de dollars (24,3 M EUR) qui correspond au salaire de base agrémenté de diverses primes, le champion du monde de 38 ans demeure de loin le joueur le mieux payé de MLS. Il devance la recrue sud-coréenne du Los Angeles FC Son Heung-min, qui touche plus de 11 millions de dollars.

A son arrivée dans la franchise floridienne en 2023, le salaire de base que percevait Messi s'élevait à 12 millions de dollars (20,5 M USD en comptant les primes). Avec 29 buts et 19 passes décisives en 2025, il a permis au club de remporter son premier titre en décembre.

MLS. Lionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois

MLSLionel Messi et l’Inter Miami champions pour la première fois

L'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG, huit fois Ballon d'Or, a prolongé en octobre son contrat jusqu'en 2028. Les chiffres communiqués par le syndicat des joueurs de MLS n'incluent pas les revenus issus de partenariats commerciaux signés par les joueurs à titre personnel.

L'Argentin Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à Miami, complète le podium des joueurs les mieux payés, avec un salaire garanti de 9,6 M USD. L'ancien attaquant du Bayern Thomas Müller, désormais aux Vancouver Whitecaps, touche plus de 5,1 M USD.

Le Championnat nord-américain se déroule sur l'année civile, de février à décembre.

Football. Exploit «dingue» ! Lionel Messi toujours plus dans la légende

FootballExploit «dingue» ! Lionel Messi toujours plus dans la légende

Les plus lus

Convaincu d'avoir la main face à Donald Trump, l’Iran fait un pari très risqué
Jordan Bardella tacle violemment Kylian Mbappé
Drame de Crans-Montana : Jean-Claude Savoy choisit de garder le silence
La veuve de James Van Der Beek est rattrapée par «la réalité»
Un documentaire explosif sur le fiasco du foot français à Knysna