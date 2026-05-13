La superstar argentine Lionel Messi a plus que doublé en 2026 son salaire de base, qui s'élève cette année à 25 millions de dollars, depuis son arrivée à l'Inter Miami en 2023, selon des données publiées mardi par le syndicat des joueurs de la Ligue nord-américaine (MLS).

Lionel Messi peut avoir le sourire : son salaire a plus que doublé en trois ans en MLS. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Avec une rémunération annualisée garantie de plus de 28,3 millions de dollars (24,3 M EUR) qui correspond au salaire de base agrémenté de diverses primes, le champion du monde de 38 ans demeure de loin le joueur le mieux payé de MLS. Il devance la recrue sud-coréenne du Los Angeles FC Son Heung-min, qui touche plus de 11 millions de dollars.

A son arrivée dans la franchise floridienne en 2023, le salaire de base que percevait Messi s'élevait à 12 millions de dollars (20,5 M USD en comptant les primes). Avec 29 buts et 19 passes décisives en 2025, il a permis au club de remporter son premier titre en décembre.

L'ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG, huit fois Ballon d'Or, a prolongé en octobre son contrat jusqu'en 2028. Les chiffres communiqués par le syndicat des joueurs de MLS n'incluent pas les revenus issus de partenariats commerciaux signés par les joueurs à titre personnel.

L'Argentin Rodrigo De Paul, coéquipier de Messi à Miami, complète le podium des joueurs les mieux payés, avec un salaire garanti de 9,6 M USD. L'ancien attaquant du Bayern Thomas Müller, désormais aux Vancouver Whitecaps, touche plus de 5,1 M USD.

Le Championnat nord-américain se déroule sur l'année civile, de février à décembre.