Mondial 2026 Encore 22 équipes pour les 6 dernières places via les barrages

ATS

19.11.2025 - 12:56

Vingt-deux nations vont se disputer en mars les six dernières places pour le Mondial 2026 (4 pour l'Europe, 2 pour le reste du monde) lors des barrages. Le tirage au sort se déroule jeudi à Zurich.

L'Italie parviendra-t-elle à éviter un nouveau traumatisme en barrages ?
L’Italie parviendra-t-elle à éviter un nouveau traumatisme en barrages ?
IMAGO/ABACAPRESS
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.11.2025, 12:56

19.11.2025, 13:05

Europe

Seize repêchés des qualifications de la zone UEFA peuvent encore rêver de s'envoler pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada l'été prochain (11 juin-19 juillet). Il s'agit des douze deuxièmes de groupe, dont l'Italie, déjà éliminée deux fois en barrages en 2018 et 2022, ainsi que des quatre meilleurs vainqueurs des groupes de la Ligue des nations non-barragistes (Suède, Roumanie, Irlande du Nord et Macédoine du Nord).

Mondial 2026. Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

Mondial 2026Laminée par la Norvège, l’Italie devra se coltiner un périlleux barrage !

Huit demi-finales (26 mars) puis quatre finales (31 mars) détermineront les derniers qualifiés européens qui rejoindront les douze vainqueurs de groupe, dont la Suisse. Les huit têtes de série, déterminées par leur position au classement FIFA publié mercredi, joueront leur demi-finale à domicile. Les pays qui auront l'avantage de recevoir en finale seront tirés au sort jeudi une fois le tableau final connu.

Qualifs Mondial 2026. «Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse

Qualifs Mondial 2026«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse

Les chapeaux des barrages européens

  • Têtes de série : Italie, Danemark, Turquie, Ukraine, Pologne, Pays de Galles, Tchéquie et Slovaquie.
  • Non-têtes de série : République d'Irlande, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Roumanie, Suède, Macédoine du Nord et Irlande du Nord
Montre plus

Reste du monde

Les deux derniers billets pour la Coupe du monde seront attribués lors de barrages intercontinentaux entre les rescapés des autres confédérations à des dates à préciser en mars à Guadalajara et Monterrey, deux des stades mexicains du tournoi final.

Les six équipes qualifiées sont la Bolivie pour l'Amérique du Sud (Conmebol), la Nouvelle-Calédonie pour l'Océanie (OFC), l'Irak pour l'Asie (AFC), la RD Congo, qui a remporté les pré-barrages africains (CAF), ainsi que la Jamaïque et le Suriname, meilleurs deuxièmes parmi les groupes de la zone Concacaf.

Qualifs Mondial 2026. Timothy Fayulu, héros improbable de la RD Congo

Qualifs Mondial 2026Timothy Fayulu, héros improbable de la RD Congo

Pour ces barrages intercontinentaux, les deux meilleures équipes au classement FIFA – l'Irak et la RD Congo – attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre dernières équipes.

Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 (42/48)

  • Europe (12/16 participants): Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Ecosse, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Suisse 🇨🇭.
  • Afrique (9/9 ou 10)*: Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.
  • Asie (8/8 ou 9)*: Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Qatar, Ouzbékistan.
  • Amérique du Nord et Caraïbes (6/6 ou 8)*: Canada, Curaçao, Etats-Unis, Haïti, Mexique, Panama.
  • Amérique du Sud (6/6 ou 7)*: Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay.
  • Océanie (1/1 ou 2)*: Nouvelle-Zélande.
  • * 2 participants seront désignés à l'issue de barrages intercontinentaux, 4 à l'issue de barrages européens
Montre plus

Breel Embolo : «Qualifié et on n'a pas trop énervé les Kosovars»

Breel Embolo : «Qualifié et on n'a pas trop énervé les Kosovars»

Réaction de l'attaquant suisse après le 1-1 obtenu au Kosovo. Un résultat qui permet à la Suisse de valider son billet pour la Coupe du monde 2026 : «un match nul parfait pour les deux équipes».

19.11.2025

