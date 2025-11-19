Vingt-deux nations vont se disputer en mars les six dernières places pour le Mondial 2026 (4 pour l'Europe, 2 pour le reste du monde) lors des barrages. Le tirage au sort se déroule jeudi à Zurich.

L’Italie parviendra-t-elle à éviter un nouveau traumatisme en barrages ? IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Europe

Seize repêchés des qualifications de la zone UEFA peuvent encore rêver de s'envoler pour les Etats-Unis, le Mexique et le Canada l'été prochain (11 juin-19 juillet). Il s'agit des douze deuxièmes de groupe, dont l'Italie, déjà éliminée deux fois en barrages en 2018 et 2022, ainsi que des quatre meilleurs vainqueurs des groupes de la Ligue des nations non-barragistes (Suède, Roumanie, Irlande du Nord et Macédoine du Nord).

Huit demi-finales (26 mars) puis quatre finales (31 mars) détermineront les derniers qualifiés européens qui rejoindront les douze vainqueurs de groupe, dont la Suisse. Les huit têtes de série, déterminées par leur position au classement FIFA publié mercredi, joueront leur demi-finale à domicile. Les pays qui auront l'avantage de recevoir en finale seront tirés au sort jeudi une fois le tableau final connu.

Les chapeaux des barrages européens Têtes de série : Italie, Danemark, Turquie, Ukraine, Pologne, Pays de Galles, Tchéquie et Slovaquie.

Non-têtes de série : République d'Irlande, Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Roumanie, Suède, Macédoine du Nord et Irlande du Nord Montre plus

Reste du monde

Les deux derniers billets pour la Coupe du monde seront attribués lors de barrages intercontinentaux entre les rescapés des autres confédérations à des dates à préciser en mars à Guadalajara et Monterrey, deux des stades mexicains du tournoi final.

Les six équipes qualifiées sont la Bolivie pour l'Amérique du Sud (Conmebol), la Nouvelle-Calédonie pour l'Océanie (OFC), l'Irak pour l'Asie (AFC), la RD Congo, qui a remporté les pré-barrages africains (CAF), ainsi que la Jamaïque et le Suriname, meilleurs deuxièmes parmi les groupes de la zone Concacaf.

Pour ces barrages intercontinentaux, les deux meilleures équipes au classement FIFA – l'Irak et la RD Congo – attendront en finale les vainqueurs des deux prébarrages entre les quatre dernières équipes.

Les équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 (42/48) Europe (12/16 participants): Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Croatie, Ecosse, Espagne, France, Pays-Bas, Portugal, Norvège, Suisse 🇨🇭 .

Afrique (9/9 ou 10)*: Afrique du Sud, Algérie, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Egypte, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie.

Asie (8/8 ou 9)*: Arabie saoudite, Australie, Corée du Sud, Iran, Japon, Jordanie, Qatar, Ouzbékistan.

Amérique du Nord et Caraïbes (6/6 ou 8)*: Canada, Curaçao, Etats-Unis, Haïti, Mexique, Panama.

Amérique du Sud (6/6 ou 7)*: Argentine, Brésil, Colombie, Equateur, Paraguay, Uruguay.

Océanie (1/1 ou 2)*: Nouvelle-Zélande.

* 2 participants seront désignés à l'issue de barrages intercontinentaux, 4 à l'issue de barrages européens Montre plus

Sur le même thème