Neymar n'a pas été retenu pour la dernière répétition générale avant la Coupe du Monde. Tout le contraire du jeune attaquant Endrick, qui a retrouvé des couleurs à l'Olympique Lyonnais et a été appelé en équipe nationale du Brésil après un an d'absence.
Neymar ne jouera donc pas les matchs de préparation au Mondial 2026 contre la France et la Croatie, les 27 et 31 mars. Sera-t-il pour autant absent lors de la plus grande compétition de football du monde ? Cela n'a pas encore été déterminé par Carlo Ancelotti.