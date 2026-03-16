Neymar n'a pas été retenu pour la dernière répétition générale avant la Coupe du Monde. Tout le contraire du jeune attaquant Endrick, qui a retrouvé des couleurs à l'Olympique Lyonnais et a été appelé en équipe nationale du Brésil après un an d'absence.

🚨🚨 OFFICIEL ! 𝗡𝗘𝗬𝗠𝗔𝗥 𝗘𝗦𝗧 𝗔𝗕𝗦𝗘𝗡𝗧 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗕𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗟 🇧🇷 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗛𝗔𝗜𝗡 𝗥𝗔𝗦𝗦𝗘𝗠𝗕𝗟𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 ! ❌



IL N'EST PAS CONVOQUÉ PAR CALO ANCELOTTI.



Il ne sera pas là face à la France 🇫🇷 et la Croatie 🇭🇷 en amical. pic.twitter.com/BGURZJ6IZC — Actu Foot (@ActuFoot_) March 16, 2026

Keystone-SDA ATS

Neymar ne jouera donc pas les matchs de préparation au Mondial 2026 contre la France et la Croatie, les 27 et 31 mars. Sera-t-il pour autant absent lors de la plus grande compétition de football du monde ? Cela n'a pas encore été déterminé par Carlo Ancelotti.