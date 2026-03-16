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Prépa Mondial 2026 Interrogations au Brésil : Neymar sur le banc... des absents

ATS

16.3.2026 - 21:55

Neymar n'a pas été retenu pour la dernière répétition générale avant la Coupe du Monde. Tout le contraire du jeune attaquant Endrick, qui a retrouvé des couleurs à l'Olympique Lyonnais et a été appelé en équipe nationale du Brésil après un an d'absence.

Keystone-SDA

16.03.2026, 21:55

16.03.2026, 22:15

Coupe du monde 2026. L’Argentine, la France, le Brésil... Où en sont les favoris ?

Coupe du monde 2026L’Argentine, la France, le Brésil... Où en sont les favoris ?

Neymar ne jouera donc pas les matchs de préparation au Mondial 2026 contre la France et la Croatie, les 27 et 31 mars. Sera-t-il pour autant absent lors de la plus grande compétition de football du monde ? Cela n'a pas encore été déterminé par Carlo Ancelotti.

Football. «C'est un imbécile» - Pour son retour, Neymar marque... et s'embrouille

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