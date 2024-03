La Fédération allemande (DFB) a annoncé jeudi avoir signé un contrat de partenariat avec le géant américain Nike pour la période 2027 à 2034. Il s'agit d'un coup dur pour l'équipementier allemand Adidas, qui était sous contrat avec la Mannschaft depuis 70 ans.

La Mannschaft ne sera plus équipée par Adidas dès 2027. ATS

Nike équipera «toutes les équipes nationales de la DFB et promouvra le football allemand dans son intégralité», indique le communiqué. Nike a présenté «de loin la meilleure offre économique» dont le montant n'a pas été communiqué, selon le président du conseil d'administration de la Fédération Holger Blask.

Le choc est énorme pour la marque aux trois bandes dont l'histoire est liée à l'épopée de la Mannschaft depuis 1954 et dont elle est l'équipementier historique. Le groupe Adidas, dont le contrat avec la DFB court jusqu'à fin 2026, a laconiquement confirmé sa disgrâce, indiquant avoir été informé jeudi du changement de partenaire.

Jusqu'en décembre 2026, la fédération fera tout pour «parvenir à un succès commun avec (...) Adidas», et le football allemand «doit beaucoup» à Adidas «depuis plus de sept décennies», a déclaré Bernd Neuendorf, président de la DFB, dans le communiqué.

Lors de l'Euro 2024 (14 juin - 14 juillet) qui sera disputé en Allemagne, la Mannschaft installera son camp de base près du siège d'Adidas, à Herzogenaurach dans le sud du pays, et jouera avec les maillots de l'équipementier qui ont été présentés il y une semaine. La Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique marquera les adieux à Adidas.

La Mannschaft compte à son palmarès quatre Coupes du monde, qui valent quatre étoiles floquées sur le maillot Adidas. Adi Dassler, fondateur d'Adidas, avait personnellement vissé les crampons du buteur allemand Fritz Walter avant la finale de la Coupe du monde en 1954, entrée dans la légende comme le «miracle de Berne».

Nike avait plusieurs fois tenté de rafler à l'Allemand le prestigieux contrat pour équiper les équipes nationales allemandes. Adidas avait dû débourser plus de 50 millions d'euros par an pendant 4 ans pour le conserver, deux fois plus que le montant précédent.

ATS