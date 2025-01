Absence en équipe de France, critiques… : Kylian Mbappé vide son sac !

Revenu à son meilleur niveau après des premiers mois compliqués à Madrid, Kylian Mbappé a assuré mardi qu'il se savait «capable de renverser la situation» au Real et qu'il avait «changé de mentalité» pour rebondir après avoir touché le fond début décembre.

AFP Clara Francey

«Je savais que ces moments pouvaient arriver et au final j'ai changé de mentalité, car je me suis dit que je ne pouvais pas faire pire, seulement mieux, et que je devais démontrer que j'étais un joueur de grande qualité et que je pouvais aider cette équipe», a déclaré le buteur français au centre d'entraînement du club espagnol, où sa présence devant la presse a provoqué l'effervescence.

«Je ne suis pas venu au Real Madrid pour mal jouer (...) Au final, je suis très tranquille car c'est normal d'être critiqué quand on est un joueur comme moi, avec toutes les attentes autour de moi. Quand tu joues mal, c'est normal que les gens disent du mal de toi, et quand tu joues bien, ils disent du bien. Mais je savais que je pouvais renverser la situation, et je l'ai fait», a-t-il ajouté.

Egalement interrogé à propos de son absence en équipe de France en novembre dernier, le capitaine des Bleus a expliqué qu'il n'y avait «aucun problème» et que son «amour pour la sélection n'avait pas changé».

«Je peux comprendre les critiques et ce qui se passe, mais j'ai juste hâte de revenir en mars et essayer d'aider l'équipe à se qualifier pour la demi-finale de Ligue des nations», a-t-il affirmé.

Sur les raisons de sa crise de confiance au début de l'hiver, Mbappé a confié que le problème était selon lui «au niveau mental» et pas au niveau physique: «Je crois que je réfléchissais trop sur le terrain. Je me demandais comment bouger, me déplacer, si je pouvais aller dans la zone de Vinicius ou de Rodrygo... Et quand tu réfléchis trop tu ne joues pas ton jeu», a-t-il résumé.

Revenu à son meilleur niveau «depuis un mois et demi», l'ex-buteur parisien a affirmé avoir «confiance en ses qualités» pour aider le champion d'Europe et d'Espagne en titre à atteindre ses objectifs.

«Je vis toujours un rêve (...) Je suis heureux depuis le premier jour. Ma mauvaise passe n'était pas la faute du club ou de personne d'autre, c'était ma faute à moi. Mais voilà, nous avons déjà remporté deux titres, et nous avons de grandes choses qui nous attendent. Je continue à apprendre la culture espagnole. J'aime ma vie», a-t-il assuré.

