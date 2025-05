Murat Yakin a convoqué un néophyte pour le prochain rassemblement de l'équipe de Suisse. Il a en effet retenu le milieu de terrain Johan Manzambi (19 ans), qui évolue en Bundesliga avec le SC Fribourg. Absents lors du dernier rassemblement en mars, le capitaine Granit Xhaka et Manuel Akanji font eux leur retour. Le sélectionneur a également reconnu que «la porte restait ouverte» pour un retour de Xherdan Shaqiri.

Keystone-SDA ATS

Johan Manzambi, formé à Servette, s'est signalé par une série de bonnes performances avec son club allemand, pour qui il a marqué deux buts et donné deux assists en onze rencontres. Murat Yakin est allé le voir jouer contre Leverkusen et il a été impressionné par son volume de jeu, ainsi que par sa flexibilité. Il possède des qualités tant offensivement que sur le plan défensif.

Xherdan Shaqiri ne figure en revanche pas dans la sélection, mais Yakin a avoué avoir tenté de le joindre mercredi. Il lui a laissé un message vocal pour le féliciter pour le titre conquis avec Bâle et pour ses performances.

«La porte reste ouverte» pour Shaqiri

Le sélectionneur dit avoir respecté la décision de Shaqiri de mettre fin à sa carrière internationale. «Il connaît son rôle, qu'il a bien rempli l'été dernier à l'Euro. Mais pour moi, la porte reste ouverte. On verra ce qu'il se passera à l'avenir, mais un signal de sa part doit venir», a expliqué Murat Yakin.

Comme attendu, les cadres que sont Manuel Akanji et le capitaine Granit Xhaka effectuent leur retour en sélection. Les défenseurs Nico Elvedi, Ulisses Garcia et Silvan Widmer sont également à nouveau retenus, de même que le milieu Ardon Jashari, qui a convaincu cette saison avec Bruges. Un changement concerne les gardiens, comme c'était prévu: Marvin Keller remplace Pascal Loretz aux côtés de Gregor Kobel et Yvan Mvogo.

La Super League quasi absente

A l'exception de Marvin Keller, gardien des Young Boys, aucun sélectionné n'évolue en Super League. «Nous avons assez de choix à l'étranger. Ce n'est pas une décision contre le championnat suisse», a déclaré le sélectionneur.

Avant de pondérer quand même un peu: «C'est clair, on doit réfléchir au fait que nous n'avons pas obtenu au niveau international les points que nous avions l'habitude de faire. Par exemple, YB a fini avec zéro point en Ligue des champions», a relevé Yakin.

Deux matches aux Etats-Unis

Les trois nouveaux éléments qui avaient été retenus lors du précédent rassemblement sont à nouveau de la partie. Il s'agit de Lucas Blondel, Stefan Gartenmann et Isaac Schmidt.

Lors de son périple aux Etats-Unis, la Suisse disputera deux rencontres de préparation: la première contre le Mexique à Salt Lake City (7 juin) et la seconde face aux Etats-Unis à Nashville (11 juin).

La sélection suisse pour les matches aux Etats-Unis Gardiens: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient), Marvin Keller (Young Boys).

Défenseurs: Manuel Akanji (Manchester City), Aurèle Amenda (Eintracht Francfort), Lucas Blondel (Boca Juniors), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ulisses Garcia (Marseille), Stefan Gartenmann (Ferencvaros Budapest), Miro Muheim (SV Hambourg), Ricardo Rodriguez (Betis Séville), Isaac Schmidt (Leeds), Silvan Widmer (Mayence), Cédric Zesiger (Augsburg).

Demis et attaquants: Michel Aebischer (Bologne), Zeki Amdouni (Benfica Lisbonne), Breel Embolo (Monaco), Remo Freuler (Bologne), Ardon Jashari (Bruges), Johan Manzambi (SC Fribourg), Dan Ndoye (Bologne), Fabian Rieder (VfB Stuttgart), Vincent Sierro (Toulouse), Djibril Sow (FC Séville), Granit Xhaka (Bayer Leverkusen), Denis Zakaria (Monaco). Montre plus

