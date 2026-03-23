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Football Après le tumulte, Noah Okafor de retour en équipe de Suisse

ATS

23.3.2026 - 14:55

Noah Okafor (25 ans) est de retour en équipe de Suisse. L'attaquant de Leeds a été appelé par Murat Yakin pour compenser le forfait sur blessure de Filip Ugrinic (Valence).

Noah Okafor à son arrivée à Horben pour le camp de l'équipe de Suisse.
Noah Okafor à son arrivée à Horben pour le camp de l'équipe de Suisse.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.03.2026, 14:55

23.03.2026, 15:10

La dernière convocation d'Okafor remonte à l'automne 2024. Ensuite, il avait été ignoré par le sélectionneur, qui lui reprochait un certain manque d'implication. Mais les deux hommes ont renoué le dialogue.

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Okafor a retrouvé les terrains samedi soir, après une blessure à une cuisse. Il a été aligné durant 21 minutes lors du nul 0-0 entre Leeds et Brentford.

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23.03.2026

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